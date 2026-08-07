'टर्निंग पिच पर होगी शुभमन गिल और टीम इंडिया की अग्निपरीक्षा', टेस्ट सीरीज से पहले किसने दी भारत को वॉर्निंग?

सिर्फ 8 दिन... और भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का रोमांच शुरू होने जा रहा है. हालांकि इस हाईप्रोफाइल टेस्ट सीरीज से पहले किसी ने टीम इंडिया और उसके कप्तान शुभमन गिल को इशारों ही इशारों में धमकी दी है. श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हशन तिलकरत्ने ने टीम इंडिया और उसके कप्तान शुभमन गिल को 15 अगस्त से मेजबान टीम के खिलाफ शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले वॉर्निंग दी है. हशन तिलकरत्ने के मुताबिक इस टेस्ट सीरीज में टर्निंग पिचों पर टीम इंडिया की अग्निपरीक्षा होगी और उसके बल्लेबाजों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा. हशन तिलकरत्ने ने टीम इंडिया को चेतावनी दी है. पिछले साल कप्तानी संभालने के बाद से शुभमन गिल भारत के सबसे अच्छे रेड-बॉल बल्लेबाज रहे हैं.
26 साल के शुभमन गिल का टेस्ट कप्तान के तौर पर 9 मैचों में 82.76 का शानदार औसत रहा है और उन्होंने 6 शतक लगाए हैं. हालांकि, भारत के लिए अपने 6 साल के रेड-बॉल करियर में शुभमन गिल ने श्रीलंका में कभी कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. श्रीलंका सीरीज से पहले शुभमन गिल के बारे में बात करते हुए हशन तिलकरत्ने ने 'रेवस्पोर्ट्ज' से कहा, 'मुझे शुभमन गिल को बल्लेबाजी करते हुए देखना पसंद है. उनकी तकनीक बहुत अच्छी है और वे अच्छी बैटिंग पिच पर बहुत बढ़िया खेलते हैं.'
हशन तिलकरत्ने ने कहा, 'यह सीरीज टर्निंग पिचों पर उनके लिए एक असली परीक्षा होगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इन हालात में कैसा प्रदर्शन करते हैं.' घरेलू मैदान पर 21 मैचों में 48 से ज्यादा के बेहतरीन टेस्ट औसत के बावजूद, शुभमन गिल को रेड-बॉल क्रिकेट में टर्निंग पिचों पर कभी-कभी संघर्ष करना पड़ा है. भारत के बाहर एशिया में खेले गए अपने दो टेस्ट मैचों में इस दाएं हाथ के बल्लेबाज का औसत सिर्फ 39.25 रहा है और ये दोनों मैच बांग्लादेश में खेले गए थे.
भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. हशन तिलकरत्ने ने जसप्रीत बुमराह की चोट पर कहा, 'जसप्रीत बुमराह के न होने से श्रीलंका को फायदा होगा.' हशन तिलकरत्ने का मानना है कि चोट के कारण स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के न होने से श्रीलंका में होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत की जीत की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा है. शुरुआती टीम में चुने जाने के बावजूद, जसप्रीत बुमराह बाएं घुटने की चोट से समय पर उबर नहीं पाए.
भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह की जगह रणजी ट्रॉफी (2025-26) में सबसे ज्यादा 60 विकेट लेने वाले आकिब नबी को शामिल किया गया है. हशन तिलकरत्ने ने कहा, 'यह निश्चित रूप से श्रीलंका के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह कितने कुशल खिलाड़ी हैं. मुझे लगता है कि वे आज वर्ल्ड क्रिकेट के बेस्ट गेंदबाजों में से एक हैं. उनके न होने से श्रीलंका को फायदा होगा. इसके बावजूद, हम भारत को हल्के में नहीं ले सकते. उनके पास अभी भी कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं.'
हशन तिलकरत्ने ने श्रीलंका को भारत के स्पिनरों, खासकर अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर रवींद्र जडेजा से सावधान रहने को कहा है. हशन तिलकरत्ने ने कहा, 'हम भारत के स्पिनरों को हल्के में नहीं ले सकते. खासकर जडेजा, अपनी गति, विविधता और लंबे अनुभव के कारण श्रीलंकाई परिस्थितियों में बहुत असरदार साबित हो सकते हैं.' श्रीलंका में जडेजा का बॉलिंग रिकॉर्ड शानदार रहा है. जडेजा ने दो टेस्ट मैचों में 29 से कम के औसत से 13 विकेट लिए हैं. दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा.