Advertisement
trendingNow12994796
Hindi Newsक्रिकेट

रोहित शर्मा बाहर...Hashim Amla ने चुनी ऑल टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन, भारत के 3 दिग्गजों को किया शामिल

Hashim Amla on all-time ODI playing XI: साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज हाशिम अमला ने वनडे फॉर्मेट की अपनी ऑल-टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन चुनी है. उनकी इस टीम में वैसे तो टीम इंडिया के 3 दिग्गज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और एमएस धोनी शामिल हैं, लेकिन आमला ने उस खिलाड़ी को बाहर रखा है, जिसने वनडे में एक दो नहीं बल्कि 3 डबल सेंचुरी जमाई हैं.  

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 09, 2025, 01:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hashim Amla picks his all time ODI playing XI
Hashim Amla picks his all time ODI playing XI

Hashim Amla on all-time ODI playing XI: साउथ अफ्रीका के दिग्गज ओपनर रहे हाशिम अमला इस वक्त चर्चा में हैं. उन्होंने वनडे फॉर्मेट की अपनी ऑल-टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन चुनी है. सबसे बड़ा सरप्राइज ये रहा कि उन्होंने इस टीम में पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को शामिल नहीं किया. हैरानी इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि रोहित वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज़ हैं और इस फॉर्मेट के सबसे विस्फोटक ओपनर्स में गिने जाते हैं, फिर भी अमला की बेस्ट टीम में रोहित को जगह नहीं मिली. ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि रोहित की जगह उन्होंने किन खिलाड़ियों को तरजीह दी.

अमला की वनडे ऑल-टाइम बेस्ट XI में कौन-कौन शामिल?

अमला ने शुभांकर मिश्रा के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए अपनी फेवरेट वनडे XI चुनी. भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट को ओपनर चुना है, यानी ओपनिंग स्लॉट के लिए रोहित का दावा यहां से ही खत्म हो गया.

मिडिल ऑर्डर में कोहली, लारा, धोनी और डिविलियर्स जैसे दिग्गज

अमला ने अपनी बेस्ट वनडे प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर उन्होंने आधुनिक क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल विराट कोहली को रखा है. नंबर 4 का स्थान दिग्गज वेस्टइंडियन बल्लेबाज ब्रायन लारा के नाम रहा. विकेटकीपर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को 5वें जबकि छठे नंबर के लिए जैक कैलिस को चुना है. 7वें नंबर पर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को जगह दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमला की टीम में शामिल ये 4 बॉलर

बल्लेबाजों का चुनाव करते वक्त अमला जरूर थोड़ा असमंजस में दिखे, लेकिन जब गेंदबाजों की बात आई तो उन्होंने खटाखट जवाब दिए. उन्होंने 2 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाजों को जगह दी है. स्पिनर के तौर पर श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न को जगह दी है, वहीं तेज गेंदबाज के तौर पर पाकिस्तान के वसीम अकरम के अलावा हमवतन डेल स्टेन को रखा है. कुल मिलाकर उनके द्वारा चुनी गई इस टीम में दिग्गजों की भरमार है.

हाशिम अमला की वनडे की बेस्ट 11

सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, विराट कोहली, ब्रायन लारा, एबी डीविलियर्स, जैक कैलिस, एमएस धोनी, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, वसीम अकरम , डेल स्टेन

ये भी पढ़ें: Suryakumar Yadav जैसा कोई नहीं....T20 में छा गए SKY, इस अजेय रिकॉर्ड से दुनिया को चौंकाया

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Hashim Amla

Trending news

' गोवा में सिरदर्द बनी टैक्सी सर्विस, जर्मन टूरिस्ट से 300 की जगह मांगे 500
travel
' गोवा में सिरदर्द बनी टैक्सी सर्विस, जर्मन टूरिस्ट से 300 की जगह मांगे 500
भारत को अंग्रेजों ने नहीं बनाया... RSS के 'पंजीकरण विवाद' पर मोहन भागवत का जवाब
Mohan Bhagwat
भारत को अंग्रेजों ने नहीं बनाया... RSS के 'पंजीकरण विवाद' पर मोहन भागवत का जवाब
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का दावा, जल्द करेंगे सबूतों का खुलासा
India News
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का दावा, जल्द करेंगे सबूतों का खुलासा
ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
Nuclear Test
ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
ATS
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
doda
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
Army
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
Gandhi surname
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
vote Chori
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
Stray dogs
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?