रोहित शर्मा बाहर...Hashim Amla ने चुनी ऑल टाइम वनडे प्लेइंग इलेवन, भारत के 3 दिग्गजों को किया शामिल

Hashim Amla on all-time ODI playing XI: साउथ अफ्रीका के दिग्गज ओपनर रहे हाशिम अमला इस वक्त चर्चा में हैं. उन्होंने वनडे फॉर्मेट की अपनी ऑल-टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन चुनी है. सबसे बड़ा सरप्राइज ये रहा कि उन्होंने इस टीम में पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को शामिल नहीं किया. हैरानी इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि रोहित वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज़ हैं और इस फॉर्मेट के सबसे विस्फोटक ओपनर्स में गिने जाते हैं, फिर भी अमला की बेस्ट टीम में रोहित को जगह नहीं मिली. ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि रोहित की जगह उन्होंने किन खिलाड़ियों को तरजीह दी.

अमला की वनडे ऑल-टाइम बेस्ट XI में कौन-कौन शामिल?

अमला ने शुभांकर मिश्रा के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए अपनी फेवरेट वनडे XI चुनी. भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट को ओपनर चुना है, यानी ओपनिंग स्लॉट के लिए रोहित का दावा यहां से ही खत्म हो गया.

मिडिल ऑर्डर में कोहली, लारा, धोनी और डिविलियर्स जैसे दिग्गज

अमला ने अपनी बेस्ट वनडे प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर उन्होंने आधुनिक क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल विराट कोहली को रखा है. नंबर 4 का स्थान दिग्गज वेस्टइंडियन बल्लेबाज ब्रायन लारा के नाम रहा. विकेटकीपर बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को 5वें जबकि छठे नंबर के लिए जैक कैलिस को चुना है. 7वें नंबर पर उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को जगह दी है.

अमला की टीम में शामिल ये 4 बॉलर

बल्लेबाजों का चुनाव करते वक्त अमला जरूर थोड़ा असमंजस में दिखे, लेकिन जब गेंदबाजों की बात आई तो उन्होंने खटाखट जवाब दिए. उन्होंने 2 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाजों को जगह दी है. स्पिनर के तौर पर श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न को जगह दी है, वहीं तेज गेंदबाज के तौर पर पाकिस्तान के वसीम अकरम के अलावा हमवतन डेल स्टेन को रखा है. कुल मिलाकर उनके द्वारा चुनी गई इस टीम में दिग्गजों की भरमार है.

हाशिम अमला की वनडे की बेस्ट 11

सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट, विराट कोहली, ब्रायन लारा, एबी डीविलियर्स, जैक कैलिस, एमएस धोनी, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, वसीम अकरम , डेल स्टेन

