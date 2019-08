हाशिम अमला ने क्रिकेट से लिया संन्यास, सुपर लीग खेलना जारी रखेंगे

जोहानसबर्ग: दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला (Hashim Amla) ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से तत्काल प्रभाव से संन्यास ले लिया है. क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) के आधिकारिक ट्विटर पर इसकी जानकारी दी गई है. ट्विटर पर कहा गया है कि अमला घरेलू क्रिकेट और मांजी सुपर लीग खेलना जारी रखेंगे.

36 वर्षीय अमला ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 124 टेस्ट, 181 वनडे और 44 टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश : 9282, 8113 और 1277 रन बनाए हैं. टेस्ट में उनका नाबाद 311 सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. इसके अलावा वनडे में 159 और टी-20 में नाबाद 97 रन सर्वश्रेष्ठ बनाए हैं.

'मैं हमेशा से रोजे रखता हूं, इससे अच्‍छी मानसिक कसरत हो जाती है': हाशिम अमला

अमला ने दिसंबर 2004 में कोलकाता में भारत के खिलाफ टेस्ट में पदार्पण किया था. उन्होंने इस साल फरवरी में पोर्ट एलिजाबेथ में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेला था.

#BreakingNews @amlahash today called time on one of the great international careers of the modern era when he announced his retirement from all formats of international cricket. He will continue to be available for domestic cricket as well as the Mzansi Super League. #AmlaRetires pic.twitter.com/l9qgnt0661

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) August 8, 2019