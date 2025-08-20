'उसने कुछ गलत नहीं किया...', अक्षर पटेल से क्यों छीनी गई उपकप्तानी? पूर्व क्रिकेटर ने सेलेक्टर्स पर साधा निशाना
'उसने कुछ गलत नहीं किया...', अक्षर पटेल से क्यों छीनी गई उपकप्तानी? पूर्व क्रिकेटर ने सेलेक्टर्स पर साधा निशाना

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा है कि अक्षर पटेल को टी20 टीम की उप कप्तानी से हटाए जाने के लिए टीम मैनेजमेंट से स्पष्टीकरण मिलना चाहिए. बता दें कि एशिया कप 2025 के लिए हुए टीम इंडिया के ऐलान में शुभमन गिल को उपकप्तान नियुक्त किया गया है, जो भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान भी हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 20, 2025, 01:28 AM IST
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर मोहम्मद कैफ ने अक्षर पटेल को भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम की उपकप्तानी से हटाए जाने के बाद बड़ा बयान दिया है. अक्षर को इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के लिए सूर्यकुमार यादव का डिप्टी बनाया गया था. हालांकि, शुभमन गिल के एक साल बाद टी20 इंटरनेशनल में वापसी करने के बाद उन्हें टीम का उप-कप्तान फिर से बना दिया गया है. 

अक्षर को क्यों हटाया गया?

एशिया कप के लिए टीम चयन के बाद मोहम्मद कैफ ने अक्षर को उपकप्तानी से अनुचित तरीके से हटाए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें टीम मैनेजमेंट से स्पष्टीकरण मिलना चाहिए. कैफ ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'मुझे उम्मीद है कि अक्षर पटेल को उपकप्तानी से हटाए जाने के बारे में पहले ही बता दिया गया होगा और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी नहीं मिली होगी. अक्षर ने कोई गलती नहीं की, इसलिए उन्हें स्पष्टीकरण मिलना चाहिए.'

लगातार कर रहे बेहतरीन प्रदर्शन

अक्षर सभी फॉर्मेट में भारतीय टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं. उन्होंने अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से भारत की 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी. बाएं हाथ के इस गेंदबाज को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में चार ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था. इतना ही नहीं, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 47 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जब भारत की पारी लड़खड़ा रही थी. उन्होंने गेंदबाजी करते हुए ट्रिस्टन स्टब्स का बड़ा विकेट भी लिया. 

ये भी पढ़ें: 276 गेंदों में 535 रन... 46 चौके और 41 छक्के, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज के नाम T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड

अक्षर पटेल के टी20 इंटरनेशनल करियर

अक्षर पटेल ने अब तक अपने करियर में 71 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 139.32 की स्ट्राइक रेट से 531 रन बनाए हैं. उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 22.12 की औसत से 71 विकेट भी अपने नाम किए हैं. अक्षर पटेल ने अपना पिछला टी20 इंटरनेशनल मैच इसी साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. अब वह एशिया कप में भारत की जर्सी में एक्शन में दिखेंगे.

;