Advertisement
trendingNow13191133
Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: पंत से अच्छा खेल रहा.. अर्जुन की धुआंधार बैटिंग देख भीड़ मुरीद, LSG के कमेंट बॉक्स में जोर-शोर की डिमांड

VIDEO: 'पंत से अच्छा खेल रहा..' अर्जुन की धुआंधार बैटिंग देख भीड़ मुरीद, LSG के कमेंट बॉक्स में जोर-शोर की डिमांड

'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर 24 अप्रैल को अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं और सुर्खियों में हैं. लेकिन इस बीच उनके जन्मदिन से ज्यादा चर्चे बेटे अर्जुन तेंदुलकर के शुरू हो चुके हैं, जिनकी बैटिंग के दीवाने कई फैंस हो गए हैं. सोशल मीडिया पर अर्जुन का एक वीडियो जमकर वायरल है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 24, 2026, 02:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Arjun Tendulkar
Arjun Tendulkar

'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर 24 अप्रैल को अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं और सुर्खियों में हैं. लेकिन इस बीच उनके जन्मदिन से ज्यादा चर्चे बेटे अर्जुन तेंदुलकर के शुरू हो चुके हैं, जिनकी बैटिंग के दीवाने कई फैंस हो गए हैं. सोशल मीडिया पर अर्जुन का एक वीडियो जमकर वायरल है. आईपीएल 2026 में अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन अभी इस टीम के लिए एक भी मौका नहीं मिला है. वायरल वीडियो में अर्जुन अपनी बैटिंग स्किल्स दिखा रहे हैं. 

अर्जुन की बैटिंग के दीवाने फैंस

लखनऊ सुपर जायंट्स ने अर्जुन तेंदुलकर की बैटिंग का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसपर लाइक्स और कमेंट्स की भरमार है. फैंस को अर्जुन के शॉट्स बेहद अच्छे लगे हैं. चूंकि लखनऊ की टीम इस सीजन कुछ खास नहीं कर पाई है और 7 में से महज 2 जीत के साथ 9वें स्थान पर हैं. इस प्रदर्शन को देखते हुए फैंस ने इस वीडियो के जरिए ऋषभ पंत की फजीहत कर दी क्योंकि कप्तान का फ्लॉप शो थमने का नाम नहीं ले रहा है.

फैंस के तीखे कमेंट्स

कमेंट बॉक्स में कुछ यूजर्स ने अपनी भड़ास निकाली. एक यूजर ने लिखा, 'पंत से अच्छा खेल रहा है.' वहीं, कई यूजर्स अर्जुन को मौका देने की डिमांड करते नजर आए. एक यूजर ने लिखा, 'खिलाओगे भी या सिर्फ वीडियो बनवाने के लिए लिया है.' एक यूजर ने लिखा, 'ये एक ऑलराउंडर है, मुझे आज पता चला.' अर्जुन के एक फैन ने उनके लिए लिखा, 'चिंता मत करो भाई एक दिन बहुत अच्छे और बड़े बॉलर बनोगे, केवल अपनी मेहनत जार रखना. '

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. वर्ल्ड कप 2027 में ऐसी होगी भारत की Playing XI! इन 3 प्लेयर्स का कट सकता है पत्ता

लखनऊ के लिए प्लेऑफ के दरवाजे बंद

लखनऊ की टीम के लिए आईपीएल 2026 में प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद नजर आ रहे हैं. टीम 7 मुकाबले खेल चुकी है और 7 और खेलने हैं. अभी पंत की टीम के पास महज 4 पाइंट्स हैं. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए एक टीम को कम से कम 16 पाइंट्स यानि 8 मैच जीतने होंगे. ऐसे में लखनऊ को 7 में से 6 जीत दर्ज करनी होगी, इसके बाद ही प्लेऑफ का रास्ता साफ होगा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

बंगाल में 92% वोटिंग, पिछले से 10 प्रतिशत उछाल क्‍या सत्‍ता पक्ष के खिलाफ जाता है?
West Bengal Election 2026
बंगाल में 92% वोटिंग, पिछले से 10 प्रतिशत उछाल क्‍या सत्‍ता पक्ष के खिलाफ जाता है?
गिरवी पर रखी मार्कशीट, गेमिंग से जीते 5 लाख...राहुल मीणा कैसे बन बैठा अपराधी?
Rahul Meena Case
गिरवी पर रखी मार्कशीट, गेमिंग से जीते 5 लाख...राहुल मीणा कैसे बन बैठा अपराधी?
बंगाल में शांतिपूर्ण बंपर मतदान पर SC ने जाहिर की खुशी, कहा- लोकतंत्र मजबूत हुआ
CJI Surya Kant
बंगाल में शांतिपूर्ण बंपर मतदान पर SC ने जाहिर की खुशी, कहा- लोकतंत्र मजबूत हुआ
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
Pawan Khera
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
पहले चरण की 110 सीटें जीतने जा रहे...भय जा रहा-भरोसा आ रहा: बंगाल में शाह का दावा
West Bengal Election 2026
पहले चरण की 110 सीटें जीतने जा रहे...भय जा रहा-भरोसा आ रहा: बंगाल में शाह का दावा
धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार
crime news
धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार
बोट की सवारी, फोटोग्राफी का लुफ्त और… हुगली में PM मोदी ने बिताया समय
West Bengal elections 2026
बोट की सवारी, फोटोग्राफी का लुफ्त और… हुगली में PM मोदी ने बिताया समय
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
West Bengal Election 2026
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
West Bengal Election 2026
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
West Bengal Election 2026
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा