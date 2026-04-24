VIDEO: 'पंत से अच्छा खेल रहा..' अर्जुन की धुआंधार बैटिंग देख भीड़ मुरीद, LSG के कमेंट बॉक्स में जोर-शोर की डिमांड

'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर 24 अप्रैल को अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं और सुर्खियों में हैं. लेकिन इस बीच उनके जन्मदिन से ज्यादा चर्चे बेटे अर्जुन तेंदुलकर के शुरू हो चुके हैं, जिनकी बैटिंग के दीवाने कई फैंस हो गए हैं. सोशल मीडिया पर अर्जुन का एक वीडियो जमकर वायरल है.
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'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर 24 अप्रैल को अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं और सुर्खियों में हैं. लेकिन इस बीच उनके जन्मदिन से ज्यादा चर्चे बेटे अर्जुन तेंदुलकर के शुरू हो चुके हैं, जिनकी बैटिंग के दीवाने कई फैंस हो गए हैं. सोशल मीडिया पर अर्जुन का एक वीडियो जमकर वायरल है. आईपीएल 2026 में अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन अभी इस टीम के लिए एक भी मौका नहीं मिला है. वायरल वीडियो में अर्जुन अपनी बैटिंग स्किल्स दिखा रहे हैं.
लखनऊ सुपर जायंट्स ने अर्जुन तेंदुलकर की बैटिंग का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसपर लाइक्स और कमेंट्स की भरमार है. फैंस को अर्जुन के शॉट्स बेहद अच्छे लगे हैं. चूंकि लखनऊ की टीम इस सीजन कुछ खास नहीं कर पाई है और 7 में से महज 2 जीत के साथ 9वें स्थान पर हैं. इस प्रदर्शन को देखते हुए फैंस ने इस वीडियो के जरिए ऋषभ पंत की फजीहत कर दी क्योंकि कप्तान का फ्लॉप शो थमने का नाम नहीं ले रहा है.
कमेंट बॉक्स में कुछ यूजर्स ने अपनी भड़ास निकाली. एक यूजर ने लिखा, 'पंत से अच्छा खेल रहा है.' वहीं, कई यूजर्स अर्जुन को मौका देने की डिमांड करते नजर आए. एक यूजर ने लिखा, 'खिलाओगे भी या सिर्फ वीडियो बनवाने के लिए लिया है.' एक यूजर ने लिखा, 'ये एक ऑलराउंडर है, मुझे आज पता चला.' अर्जुन के एक फैन ने उनके लिए लिखा, 'चिंता मत करो भाई एक दिन बहुत अच्छे और बड़े बॉलर बनोगे, केवल अपनी मेहनत जार रखना. '
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लखनऊ की टीम के लिए आईपीएल 2026 में प्लेऑफ के दरवाजे लगभग बंद नजर आ रहे हैं. टीम 7 मुकाबले खेल चुकी है और 7 और खेलने हैं. अभी पंत की टीम के पास महज 4 पाइंट्स हैं. प्लेऑफ में पहुंचने के लिए एक टीम को कम से कम 16 पाइंट्स यानि 8 मैच जीतने होंगे. ऐसे में लखनऊ को 7 में से 6 जीत दर्ज करनी होगी, इसके बाद ही प्लेऑफ का रास्ता साफ होगा.