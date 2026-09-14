'यह BCCI का फैसला...' टीम इंडिया के कोच ने तोड़ी चुप्पी, मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी नहीं लेने का बताया कारण

विमेंस एशिया कप 2026 का फाइनल भारत की शानदार जीत के साथ खत्म हुआ, लेकिन इसके बाद मैदान पर एक ऐसा विवाद हुआ, जिसने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी. चैंपियन बनने के बावजूद भारतीय महिला टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. टीम इंडिया के इस कदम के बाद हेड कोच अमोल मजूमदार ने बड़ा बयान दिया है. अमोल मजूमदार ने साफ किया कि यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का है और पूरी टीम इसके साथ खड़ी है.
भारतीय टीम के ट्रॉफी नहीं लेने के फैसले पर बोलते हुए अमोल मजूमदार ने कहा कि BCCI ने यह स्टैंड लिया है और टीम उसका समर्थन करती है. उन्होंने कहा, 'यह फैसला BCCI ने लिया है और हम इसके साथ खड़े हैं. हमारे लिए यह टूर्नामेंट खत्म हो चुका है. हम चैंपियन हैं और यही हमारे लिए काफी है.' हेड कोच ने आगे कहा कि भारत को एशिया कप 2026 का चैंपियन घोषित किया गया. उनके मुताबिक, टीम के लिए यही बात सबसे महत्वपूर्ण है. अमोल मजूमदार ने यह भी कहा कि अब टीम का ध्यान आगामी एशियन गेम्स पर है.
जब भारतीय टीम की ट्रॉफी लेने की बारी आई, तब खिलाड़ी प्रेजेंटेशन स्टेज पर नजर नहीं आए. इसके तुरंत बाद पोस्ट-मैच स्टूडियो शो पर चला गया. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैच जीतने के बाद ब्रॉडकास्टर्स को इंटरव्यू दिया था. लेकिन वह श्रीलंकाई कप्तान चमारी अटापट्टू की तरह प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शामिल होने के लिए आगे नहीं आईं. आमतौर पर खिताबी जीत के बाद खिलाड़ियों को ट्रॉफी उठाकर जश्न मनाते हुए दिखाया जाता है. लेकिन इस बार भारतीय टीम के ट्रॉफी उठाने का कोई दृश्य प्रसारण में नजर नहीं आया.
इस घटना ने पिछले साल के मेंस एशिया कप के विवाद की यादें ताजा कर दीं. पिछले साल मेंस एशिया कप 2025 के फाइनल के बाद भी भारतीय टीम और मोहसिन नकवी के बीच ट्रॉफी को लेकर विवाद सामने आया था. यूएई में खेले गए उस फाइनल में तिलक वर्मा की शानदार पारी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराया था. इसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में करीब 90 मिनट की देरी हुई थी. बाद में ट्रॉफी को मंच से हटाकर ले जाया गया.
भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी स्वीकार नहीं की, लेकिन मैदान पर जीत का जश्न जरूर मनाया. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उस दौरान पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद किए गए स्लो वॉक की नकल भी की थी. इसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ काल्पनिक ट्रॉफी उठाकर जश्न मनाया था. भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार आतंकवाद को लेकर तनाव के कारण दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों पर भी असर पड़ा है. अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह तनाव और बढ़ गया था.
पिछले मेंस एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों और कप्तान ने टॉस या मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया था. भारतीय टीम की जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया गया था, जिन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया था. उस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन मुकाबले हुए थे और भारतीय टीम ने तीनों में जीत दर्ज की थी. अब तक भारतीय मेंस टीम ने ACC अध्यक्ष से ट्रॉफी हासिल नहीं की है. महिला एशिया कप में भी ऐसा ही घटना सामने आने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि दोनों टूर्नामेंटों की ट्रॉफी भारत को कब मिलेगी.