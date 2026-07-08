Add Zee Business As A Preferred Source
App

5 T20I मैचों में 4 हार... प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगबबूला हुए हेड कोच गौतम गंभीर, टीम इंडिया पर दिया चौंकाने वाला बयान

ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर भारत का बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और पूरी टीम 76 रन पर सिमट गई. हालांकि, हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम का बचाव किया है. भारत को पिछले 5 T20I मैचों में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है.

Written ByTarun Verma
Published: Jul 08, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:38 PM IST
5 T20I मैचों में 4 हार... प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगबबूला हुए हेड कोच गौतम गंभीर, टीम इंडिया पर दिया चौंकाने वाला बयान

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारिश में बच्ची को साथ लेकर पहुंची Swiggy महिला डिलीवरी पार्टनर, कस्टमर ने जीता दिल
Swiggy5 min ago
2
FIFA World Cup 20269 min ago
3
PM Modi11 min ago
4
Astro Tips16 min ago
5
Sudarshan Venu28 min ago