5 T20I मैचों में 4 हार... प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगबबूला हुए हेड कोच गौतम गंभीर, टीम इंडिया पर दिया चौंकाने वाला बयान

IND vs ENG: भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतने के बाद से अपने पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. टीम इंडिया को तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ 125 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर भारत का बैटिंग ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और पूरी टीम महज 76 रन बनाकर सिमट गई. हालांकि, हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम का बचाव किया है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए गौतम गंभीर ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. आप चार मैच के बाद बुरी टीम नहीं बन जाते. कभी-कभार आपकी विरोधी टीम अच्छा खेलती है, कभी आप परिस्थितियों को ठीक तरह से भांप नहीं पाते हैं. गेम को समझना भी काफी जरूरी है, जो हम आयरलैंड सीरीज से नहीं कर सके हैं.' तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम शुरुआत से ही बैकफुट पर नजर आई.
अभिषेक शर्मा बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह महज 10 रन बनाकर आउट हुए. वैभव सूर्यवंशी 5 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद जोफ्रा आर्चर का शिकार बने. ईशान किशन 13 रन ही बना सके, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 5 रन बनाए. अक्षर पटेल 10 और तिलक वर्मा सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए. हर्षित राणा (9 रन) और शिवम दुबे (2 रन) को जोश टंग ने पवेलियन भेजा. भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ 11.4 ओवर में ही घुटने टेक दिए और पूरी टीम 76 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. रनों के लिहाज से यह भारतीय टीम की टी20 इंटरनेशनल में अब तक की सबसे बड़ी हार है.
हेड कोच गौतम गंभीर ने आगे कहा, 'मुझे नहीं पता कि इंग्लैंड क्या करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमको खुद को बेहतर करने पर ध्यान देना होगा. सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस मुकाबले में आज शायद हमारा दिन खराब था, क्योंकि आप पिछले दो टी20 मैचों को देखेंगे, तो हमने 190 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे. जब आप हाई-रिस्क वाला गेम खेलते हैं, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं.'