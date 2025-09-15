भारत ने पाकिस्तान को दिखाई उसकी औकात, जीत के बाद गरजे कोच गंभीर, मुंहतोड़ जवाब से मचाई सनसनी

भारत ने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है. टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में रविवार को दुबई में खेले गए महामुकाबले में पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में मात दी है. भारत ने पाकिस्तान को 25 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हराया है. पाकिस्तान पर टीम इंडिया की इस प्रचंड जीत के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर गरजे हैं.
जीत के बाद गरजे कोच गंभीर
पाकिस्तान पर भारत की 7 विकेट से शानदार जीत के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की. गौतम गंभीर ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को भी धन्यवाद दिया. गौतम गंभीर ने ब्रॉडकास्टर्स से कहा, 'एक टीम के रूप में हम पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाना चाहते थे. ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सैनिकों का धन्यवाद.'
भारत ने पाकिस्तान को दिखाई उसकी औकात
गौतम गंभीर से पहले भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में टीम इंडिया की जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया है. मैच के बाद बोलते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम इस साल अप्रैल में हुए दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़ी है. भारतीय कप्तान ने कहा, 'बस कुछ कहना चाहता था. यह बिलकुल सही मौका था. हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं. इस जीत को हम अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया. उम्मीद है कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और भी कारण देंगे.'
भारतीय क्रिकेट टीम के सामने पाकिस्तान पस्त
बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के सामने पाकिस्तान पस्त नजर आई. पाकिस्तानी टीम ने भारत के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए. पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी में भारतीय टीम ने बताया कि पाकिस्तान उसके सामने कहीं नहीं है. पाकिस्तान से मिले 128 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत की और शाहीन अफरीदी को पहली दो गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर अपनी क्लास दिखा दी.
सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली
अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 31 रन बनाए. गिल 7 गेंद पर 10, तिलक वर्मा 31 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए. तिलक और सूर्यकुमार यादव के बीच तीसरे विकेट के लिए 56 रन की अहम साझेदारी हुई. सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली और छक्का लगाकर मैच जितवाया. सूर्या 37 गेंद पर 1 छक्का और 5 चौके की मदद से 47 रन बनाकर नाबाद रहे. शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत ने 15.5 ओवर में 3 विकेट पर 131 रन बनाकर मैच 7 विकेट से जीता.