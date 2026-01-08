Advertisement
VIDEO: फेयरवेल मैच में फ्लॉप उस्मान ख्वाजा.. इंग्लैंड ने दिया 'गार्ड ऑफ ऑनर', इमोशनल मूमेंट पर फूट-फूटकर रोईं वाइफ

Usman Khawaja Retirement: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज उस्मान ख्वाजा का रिटायरमेंट पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है. नए साल की शुरुआत में ही उस्मान ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट उनका फेयरवेल मैच रहा. इस मूमेंट पर इंग्लैंड टीम से उनका मैदान में शानदार स्वागत हुआ, लेकिन ख्वाजा ज्यादा नहीं टिके. उनकी वाइफ लाइव मैच में काफी इमोशनल नजर आईं. 

 

Usman Khawaja Retirement: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज उस्मान ख्वाजा का रिटायरमेंट पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है. नए साल की शुरुआत में ही उस्मान ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट उनका फेयरवेल मैच रहा. इस मूमेंट पर इंग्लैंड टीम से उनका मैदान में शानदार स्वागत हुआ और उन्हें टीम ने 'गॉर्ड ऑफ ऑनर' भी दिया. लेकिन ख्वाजा ज्यादा नहीं टिके और दहाई का आंकड़ा पार करने में भी कामयाब नहीं हुए. जिके बाद उनकी वाइफ लाइव मैच में काफी इमोशनल नजर आईं. 

ख्वाजा को मिला 'गॉर्ड ऑफ ओनर'

दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम लड़खड़ाती नजर आई. 160 रन के लक्ष्य पर उस्मान ख्वाजा की बैटिंग आनी मुश्किल दिख रही थी, लेकिन टीम ने 119 के स्कोर पर अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया. जिसके चलते उस्मान ख्वाजा 5वें नंबर पर बैटिंग करने उतरे. लेकिन दहाई का आंकड़ा भी पार करने में कामयाब नहीं हुए. हालांकि, फेयरवेल मैच में उनका स्वागत शानदार अंदाज में हुआ. उन्हें इंग्लैंड की टीम ने 'गॉर्ड ऑफ ओनर' दिया.

अपडेट जारी है.. 

 

