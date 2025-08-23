हार्टब्रेक! 99 पर आउट होने वाले भारत के 2 महान कप्तान, एक ही टीम के खिलाफ शतक से चूके
हार्टब्रेक! 99 पर आउट होने वाले भारत के 2 महान कप्तान, एक ही टीम के खिलाफ शतक से चूके

Indian captains who got out on 99 in Test: कुछ कप्तानों के नाम तो ऐसे रिकॉर्ड भी दर्ज हुए हैं जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहेंगे. उन्हीं में से एक टेस्ट मैच में 99 रन के स्कोर पर आउट होने का रिकॉर्ड है. भारत के लिए अब तक दो कप्तान टेस्ट मैच में 99 रन के स्कोर पर आउट हुए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:45 AM IST
Indian captains who got out on 99 in Test: क्रिकेट इतिहास में एक से बढ़कर एक कप्तान हुए हैं जिन्होंने रिकॉर्ड की झड़ी लगाई है. डॉन ब्रैडमैन, कपिल देव, सौरव गांगुली, रिकी पोंटिंग, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे कप्तानों ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. टेस्ट क्रिकेट में इन दिग्गजों ने रनों की बारिश की है. शतक पर शतक लगाए हैं और विपक्षी टीमों को परेशान किया हैं. कुछ कप्तानों के नाम तो ऐसे रिकॉर्ड भी दर्ज हुए हैं जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहेंगे. उन्हीं में से एक टेस्ट मैच में 99 रन के स्कोर पर आउट होने का रिकॉर्ड है.

2 कप्तानों के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

भारत के लिए अब तक दो कप्तान टेस्ट मैच में 99 रन के स्कोर पर आउट हुए. संयोग से दोनों का एक ही टीम के खिलाफ एक रन से सैकड़ा मिस हुआ है. ये दो कप्तान सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी हैं. गांगुली ने टीम इंडिया के लिए 113 टेस्ट मैचों में 42.17 की औसत से 7212 रन बनाए. इस दौरान गांगुली ने 16 शतक और 35 अर्धशतक जड़े. वह एक बार कप्तान रहते हुए टेस्ट मैच में 99 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे.

ये भी पढ़ें: बैडलक! 99 पर रन आउट होने वाले दुनिया के 5 बदनसीब क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर के बाद नहीं हुआ ऐसा

गांगुली 99 पर आउट होने वाले पहले भारतीय कप्तान

गांगुली साल 2002 में टीम इंडिया को लेकर इंग्लैंड दौरे पर गए थे. वह भारत के कप्तान थे. लॉर्ड्स में सीरीज का पहला इंग्लैंड ने 170 रनों से जीता था. इसके बाद दूसरा मुकाबला नॉटिंघम में हुआ था. गांगुली ने पहली पारी में 68 और दूसरी पारी में 99 रन बनाए. वीरेंद्र सहवाग ने पहली पारी में 106 और राहुल द्रविड़ ने दूसरी पारी में 115 रन बनाए थे. गांगुली दूसरी पारी में शतक के करीब थे, लेकिन एक रन से चूक गए. उन्हें स्टीव हार्मिसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया था. वह टेस्ट क्रिकेट में 99 रन बनाकर आउट होने वाले पहले भारतीय कप्तान हैं. मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था. टीम इंडिया इसके बाद लीड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट में जीती थी और ओवल में आखिरी मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था. इस सीरीज 1-1 से बराबर रही थी.

ये भी पढ़ें: भारत-पाकिस्तान के बाद अब इन 2 टीमों ने किया स्क्वॉड का ऐलान, एशिया कप में 'अंडरडॉग' बन करेंगे उलटफेर?

धोनी का भी दिल इंग्लैंड ने तोड़ा

गांगुली के बाद ऐसा महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुआ. इंग्लैंड की टीम 2012 में भारत दौरे पर चार टेस्ट मैच खेलने के लिए आई थी. सीरीज का चौथा मुकाबला नागपुर में था. भारत के लिए पहली पारी में विराट कोहली ने 103 रन बनाए और कप्तान धोनी 99 रन पर आउट हो गए. वह शतक लगाने से चूक गए थे. विकेटों के बीत तेजी से रन भागने वाले धोनी उस पारी में रन आउट हो गए. उन्हें एलिस्टर कुक ने रन आउट करके शतक से दूर रखा. मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था. इंग्लैंड ने सीरीज को 2-1 के अंतर से अपने नाम किया था.

;