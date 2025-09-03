'दिल दहला देने वाली घटना...', विराट कोहली ने तोड़ी चुप्पी, बेंगलुरु भगदड़ पर 3 महीने बाद छलका दर्द
Advertisement
trendingNow12907182
Hindi Newsक्रिकेट

'दिल दहला देने वाली घटना...', विराट कोहली ने तोड़ी चुप्पी, बेंगलुरु भगदड़ पर 3 महीने बाद छलका दर्द

Virat Kohli Bengaluru stampede: आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का लंबा इंतजार समाप्त हुआ और उसने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार खिताब जीता. टीम ने खिताबी सूखे को समाप्त तो कर लिया, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'दिल दहला देने वाली घटना...', विराट कोहली ने तोड़ी चुप्पी, बेंगलुरु भगदड़ पर 3 महीने बाद छलका दर्द

Virat Kohli Bengaluru stampede: आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का लंबा इंतजार समाप्त हुआ और उसने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार खिताब जीता. टीम ने खिताबी सूखे को समाप्त तो कर लिया, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ. 4 जून को फ्रेंचाइजी ने बेंगलुरु में सेलिब्रेट करने का प्लान किया. खिलाड़ी वहां पहुंचे और कर्नाटक सरकार ने उन्हें सम्मानित किया. इसके बाद जब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्लेयर्स पहुंचे तो बाहर भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे.

कोहली का छलका दर्द

आरसीबी ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी. अब इस मामले पर विराट कोहली का बड़ा बयान सामने आया है. घटना पर कोहली का दर्द छलका है. विराट ने एक भावुक संदेश में पीड़ितों के परिवारों और घायलों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया. आरसीबी द्वारा जारी बयान में कोहली ने कहा, ''जीवन में कोई भी चीज आपको 4 जून जैसी दिल दहला देने वाली घटना के लिए तैयार नहीं कर सकती. जो हमारी फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे ख़ुशनुमा पल होना चाहिए था...वह एक दुखद घटना में बदल गया.''

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मोहम्मद शमी के 5 बड़े रिकॉर्ड जिसने पलट दी कहानी, आईसीसी टूर्नामेंट में बन जाते हैं खूंखार

जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे: विराट 

कोहली ने आगे कहा, ''मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिन्हें हमने खो दिया...और उन प्रशंसकों के लिए भी जो घायल हुए. उनका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है. हम सभी मिलकर देखभाल, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे.''

 

 

हादसे की जांच और आगे की कार्रवाई

इस घटना की आधिकारिक जांच में पता चला कि यह भगदड़ सोशल मीडिया पर फ्रेंचाइजी द्वारा भेजे गए आमंत्रणों के कारण उमड़ी भारी भीड़ और सही अनुमति की कमी के कारण हुई थी. पुलिस ने भी माना कि भीड़ को संभालने के लिए उनके पास पर्याप्त बल नहीं था. जांच में आरसीबी को भी प्रशंसकों को बड़ी संख्या में आने के लिए प्रोत्साहित करने का ज़िम्मेदार ठहराया गया.

ये भी पढ़ें: कोच के बाद अब कप्तान की बारी...राजस्थान रॉयल्स को लगी किसकी नजर? रिपोर्ट ने मचाई खलबली

आरसीबी केयर्स की शुरुआत

इस घटना के बाद आरसीबी ने मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की और उनकी याद में 'सार्थक कार्रवाई' करने का संकल्प लिया. इसके अलावा आरसीबी ने आरसीबी केयर्स नाम का एक फाउंडेशन भी शुरू किया है, जिसने स्टेडियम अधिकारियों, खेल निकायों और लीग भागीदारों के साथ मिलकर बेहतर भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल बनाने का वादा किया है.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Virat KohliBengaluru Stampede

Trending news

मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
Himachal Pradesh
मंडी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन में दबे घर, अबतक 6 शव बरामद
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
congress politics
महिला पत्रकार को कांग्रेस विधायक ने कही ऐसी बात, खड़ा हो गया विवाद
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
;