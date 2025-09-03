'दिल दहला देने वाली घटना...', विराट कोहली ने तोड़ी चुप्पी, बेंगलुरु भगदड़ पर 3 महीने बाद छलका दर्द

Virat Kohli Bengaluru stampede: आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का लंबा इंतजार समाप्त हुआ और उसने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार खिताब जीता. टीम ने खिताबी सूखे को समाप्त तो कर लिया, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ. 4 जून को फ्रेंचाइजी ने बेंगलुरु में सेलिब्रेट करने का प्लान किया. खिलाड़ी वहां पहुंचे और कर्नाटक सरकार ने उन्हें सम्मानित किया. इसके बाद जब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्लेयर्स पहुंचे तो बाहर भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे.

कोहली का छलका दर्द

आरसीबी ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी. अब इस मामले पर विराट कोहली का बड़ा बयान सामने आया है. घटना पर कोहली का दर्द छलका है. विराट ने एक भावुक संदेश में पीड़ितों के परिवारों और घायलों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया. आरसीबी द्वारा जारी बयान में कोहली ने कहा, ''जीवन में कोई भी चीज आपको 4 जून जैसी दिल दहला देने वाली घटना के लिए तैयार नहीं कर सकती. जो हमारी फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे ख़ुशनुमा पल होना चाहिए था...वह एक दुखद घटना में बदल गया.''

जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे: विराट

कोहली ने आगे कहा, ''मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिन्हें हमने खो दिया...और उन प्रशंसकों के लिए भी जो घायल हुए. उनका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है. हम सभी मिलकर देखभाल, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे.''

“Nothing in life really prepares you for a heartbreak like June 4th. What should’ve been the happiest moment in our franchise’s history… turned into something tragic. I’ve been thinking of and praying for the families of those we lost… and for our fans who were injured. Your… pic.twitter.com/nsJrKDdKWB — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 3, 2025

हादसे की जांच और आगे की कार्रवाई

इस घटना की आधिकारिक जांच में पता चला कि यह भगदड़ सोशल मीडिया पर फ्रेंचाइजी द्वारा भेजे गए आमंत्रणों के कारण उमड़ी भारी भीड़ और सही अनुमति की कमी के कारण हुई थी. पुलिस ने भी माना कि भीड़ को संभालने के लिए उनके पास पर्याप्त बल नहीं था. जांच में आरसीबी को भी प्रशंसकों को बड़ी संख्या में आने के लिए प्रोत्साहित करने का ज़िम्मेदार ठहराया गया.

आरसीबी केयर्स की शुरुआत

इस घटना के बाद आरसीबी ने मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की और उनकी याद में 'सार्थक कार्रवाई' करने का संकल्प लिया. इसके अलावा आरसीबी ने आरसीबी केयर्स नाम का एक फाउंडेशन भी शुरू किया है, जिसने स्टेडियम अधिकारियों, खेल निकायों और लीग भागीदारों के साथ मिलकर बेहतर भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल बनाने का वादा किया है.