'दुखी मत हो..' गंभीर कर रहे थे ड्रॉप, तब रोहित ने सैमसन को दी हिम्मत, 97 नॉटआउट के पीछे की इनसाइड स्टोरी

T20 World Cup 2026: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में एक मैच में जीरो से हीरो बन गए. उससे पहले संजू को फ्लॉप होने के चलते टीम इंडिया में जगह भी नहीं मिल रही थी. लेकिन डू और डाई मैच में उन्होंने 97 रन बनाकर टीम को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया. अब उनका और रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन का नाम की गूंज हर तरफ है. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से फ्लॉप शो ने उनके आगे सवालिया निशान लगा दिया. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत में ड्रॉप हुए लेकिन डू और डाई मैच में मुश्किल समय में 97 रन की पारी खेलकर महफिल लूट ली. लेकिन इस 97 नाबाद के स्कोर के पीछे रोहित शर्मा का भी रोल है जिन्होंने संजू सैमसन को तब हिम्मत बंधाई जब वह टीम इंडिया से ड्रॉप हो रहे थे. संजू सैमसन और रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है जिसे आईसीसी ने शेयर किया है.
संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 97 रन की दमदार पारी खेली जिसके लिए उन्होंने महज 50 गेंद खर्च की. ये पारी उस समय आई जब ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे नाम फ्लॉप थे. संजू सैमसन की ये यादगार पारी रोहित शर्मा की भविष्यवाणी भी कहें तो गलत नहीं होगा. हिटमैन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच संजू से मुलाकात की जिसमें कुछ ऐसे शब्द कहे जो सैमसन के लिए आश्वासन से कम नहीं थे.
इंस्टाग्राम पर रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल है जिसे आईसीसी ने शेयर किया. इस वीडियो में रोहित शर्मा मैदान पर इंडियन टीम से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं. चलते-चलते उन्होंने संजू सैमसन से मुलाकात की और गले लगाया. रोहित ने कहा, 'कैसा है, दुखी मत हो भाई ये लंबा टूर्नामेंट है कभी भी मौका आ सकता है.' रोहित ने कहा था वैसा ही हुआ. टॉप ऑर्डर लगातार फ्लॉप दिख रहा था जिसके चलते बदलाव हुआ और संजू की एंट्री हुई.
संजू सैमसन अपनी यादगार पारी के बाद काफी भावुक नजर आए थे. उन्होंने कहा था, 'लगभग 10 से 12 साल तक IPL खेलना और पिछले 10 सालों से इंडियन टीम के साथ रहना. मैं भले ही टीम में नहीं था लेकिन मैं डगआउट से देख रहा था, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ियों से सीख रहा था. यह देखना, सीखना और देखना बहुत जरूरी था कि वे क्या कर रहे हैं.'