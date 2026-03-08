T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बवाल, अर्शदीप ने मारी गेंद तो बल्ला लेकर भागे डेरेल मिचेल, गरमाया माहौल तो सूर्या ने क्या किया?

T20 World Cup 2026 Final: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में मैदान पर थोड़ी गर्मागर्मी देखने को मिली. भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने गेंद डालने के बाद कीवी बल्लेबाज डेरेल मिचेल की तरफ बॉल फेंका. गेंद सीधे मिचेल के पैड पर लगी और उसके बाद वो काफी गुस्से में दिखे. मिचेल चिल्लाते हुए अर्शदीप सिंह की तरफ भागे.
T20 World Cup 2026 Final: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में मैदान पर थोड़ी गर्मागर्मी देखने को मिली. भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने गेंद डालने के बाद कीवी बल्लेबाज डेरेल मिचेल की तरफ बॉल फेंका. गेंद सीधे मिचेल के पैड पर लगी और उसके बाद वो काफी गुस्से में दिखे. मिचेल चिल्लाते हुए अर्शदीप सिंह की तरफ भागे. हालांकि, अर्शदीप ने उनसे कुछ नहीं कहा. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने समझदारी दिखाते हुए डेरेल मिचेल से माफी मांगी.
ये घटना न्यूजीलैंड की बैटिंग पारी के 11वें ओवर में हुई. 5वीं गेंद पर मिचेल ने शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा अर्शदीप सिंह के हाथ में गई. मिचेल क्रीज से थोड़ा आगे थे इसलिए गेंदबाज ने उनकी तरफ बॉल फेंका. गेंद मिचेल के पैड पर लगी. इसके बाद वो काफी गुस्से में दिखे और बल्ला उठाकर अर्शदीप को कुछ बोलते और उनकी तरफ भागते दिखे.
ओवर खत्म होने के बाद लगाया गले
इस घटना के बाद अंपायर भी अर्शदीप सिंह से बातचीत करते दिखे. इस बीच भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने डेरेल मिचेल से माफी मांगी और मामले को शांत किया. अच्छी बात ये रही कि ओवर खत्म होने के बाद अर्शदीप भी मिचेल के पास गए और उनसे गले मिले. अगले ओवर में डेरेल मिचेल अक्षर पटेल की गेंद पर कैच आउट हो गए.
