ILT20 फाइनल में बवाल! आंख दिखा रहा था पाकिस्तानी गेंदबाज, पोलार्ड हुए गुस्से में लाल और फिर..., VIDEO वायरल

Kieron Pollard- Naseem Shah Fight: इंटरनेशनल लीग टी20 2025-26 के फाइनल में मैदान पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. रविवार को दुबई में खेले गए फाइनल में डेजर्ट वाइपर्स ने एमआई एमिरेट्स को 46 रनों से हराकर पहली बार खिताब पर कब्जा किया. मैच के दौरान एक ऐसा लम्हा आया जब वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड पाकिस्तानी गेंदबाज नसीम शाह की हरकत पर आगबबूला हो गए. वो गुस्से में उनकी तरफ गए और ऐसा लगा कि जुबानी बहस कहीं मारपीट में ना बदल जाए, लेकिन मामला बिगड़ते देख अंपायर ने बीच बचाव कर पोलार्ड को शांत किया.

एमआई एमिरेट्स के खिलाफ फाइनल में डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से खेल रहे पाकिस्तानी पेसर नसीम शाह ने अच्छी गेंदबाजी की. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 3 विकेट चटकाए. MI एमिरेट्स के ओपनर आंद्रे फ्लेचर को आउट करने के बाद नसीम काफी जोश में दिखे थे और यहीं से वो कीरोन पोलार्ड के निशाने पर आ गए थे.

नसीम शाह और पोलार्ड के बीच गर्मागर्मी

Add Zee News as a Preferred Source

आंद्रे फ्लेचर का विकेट लेने के बाद नसीम शाह ने गर्मजोशी से जश्न मनाया और ड्रेसिंग रूम जा रहे बल्लेबाज से कुछ कहा भी था. इसके बाद भी वो शांत नहीं हुए और एमआई एमिरेट्स के कप्तान कीरोन पोलार्ड से पंगा लेने की कोशिश की. पोलार्ड कहां इससे पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी नसीम को करारा जवाब दिया.

मैदान पर ये टशन एमआई एमिरेट्स की पारी के 11वें ओवर में देखने को मिली. आखिरी गेंद पर पोलार्ड बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो असफल रहे. गेंद डॉट होने के बाद नसीम शाह उनकी तरफ देखे और हंसते हुए मजाक उड़ाया. पोलार्ड को पाकिस्तानी गेंदबाज का ये मजाक पसंद नहीं आया और वो उनकी तरफ गए. दोनों के बीच जमकर बहस हुई. मामला को बिगड़ते देख अंपायर वहां पहुंचे और दोनों को अलग किया.

डेजर्ट वाइपर्स को सैम करन ने बनाया चैंपियन

डेजर्ट वाइपर्स को ILT20 में पहली बार चैंपियन बनाने में कप्तान सैम करन का अहम रोल रहा. एक समय पर उनकी टीम संकट में थी. करन ने अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी लेते हुए 51 गेंदों पर 74 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. उनकी इस दमदार पारी के दम पर डेजर्ट वाइपर्स ने 182 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में एमआई एमिरेट्स 136 रनों पर ऑल आउट हो गई. 16 साल के लंबे इंतजार के बाद ऐसा हुआ जब मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी की कोई टीम फाइनल मुकाबला हार गई.

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा के साथ बच्चे ने की हद पार! जबरदस्ती कार से बाहर खींचा हाथ, हो सकता था बड़ा हादसा; VIDEO वायरल