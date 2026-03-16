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Hindi Newsक्रिकेटPAK vs BAN: पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट कर आपा खो बैठे बांग्लादेश के नाहिद राणा, बीच मैदान दी गाली, VIDEO वायरल

PAK vs BAN: पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट कर आपा खो बैठे बांग्लादेश के नाहिद राणा, बीच मैदान दी गाली, VIDEO वायरल

Pakistan vs Bangladesh: ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश सीरीज में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच भाईचारा देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा. तीसरे ODI में भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने आक्रामक तेवर दिखाए. खासकर तेज गेंदबाज नाहिद राणा तो काफी गुस्से में दिखे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 16, 2026, 06:42 AM IST
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पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट कर आपा खो बैठे बांग्लादेश के नाहिद राणा (PHOTO- @BCBtigers/X)
पाकिस्तानी बल्लेबाज को आउट कर आपा खो बैठे बांग्लादेश के नाहिद राणा (PHOTO- @BCBtigers/X)

Pakistan vs Bangladesh: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बेइज्जती के बाद पाकिस्तान ने टीम में तो बदलाव किया, लेकिन इससे उनके खेल पर कोई असर नहीं पड़ा है. रविवार को ढाका के शेरे बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 11 रनों से हरा दिया. ये जीत बांग्ला टाइगर्स के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि 11 साल के लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज अपने नाम किया है.

ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश सीरीज में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच भाईचारा देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा. तीनों मैचों में बांग्लादेश के खिलाड़ी काफी गुस्से में दिखे. पहले ODI में मेहदी हसन मिराज ने जिस तरीके से सलमान अली आगा को रन आउट किया, उसने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया था.

बांग्लादेशी गेंदबाज ने पाकिस्तानी बल्लेबाज को दी गाली

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तीसरे ODI में भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने आक्रामक तेवर दिखाए. खासकर तेज गेंदबाज नाहिद राणा तो काफी गुस्से में दिखे. पाकिस्तानी पारी के दूसरे ओवर में ही उन्होंने माज सदाकत को पवेलियन की राह दिखाई. विकेट लेने के बाद उनका पारा हाई हुआ और वो आपा खो बैठे. पाकिस्तानी बल्लेबाज की तरफ देखते हुए उन्होंने कुछ अपशब्द भी कहा. वायरल हो रहे वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नाहिद राणा पाकिस्तानी ओपनर को गाली दे रहे हैं.

सलमान आगा की शतक पर फिरा पानी

तीसरे ODI में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 290 रन टांग दिए. ओपनर तनजीद हसन तमीम ने शानदार शतक जड़ा. इसके जवाब में पाकिस्तान ने महज 82 रनों पर 5 विकेट खो दिए, लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा ने पारी को संभाला और 106 रन बनाए. हालांकि, दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला और उनके शतक पर पानी फिर गया. कप्तान शाहीन अफरीदी ने 38 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेली और पाकिस्तान को मैच में बनाए रखा, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. तीन मैचों की सीरीज को बांग्लादेश ने 2-1 से जीतकर इतिहास रच दिया.

ये भी पढ़ें: टी20 में लगातार तीसरा वर्ल्ड कप... और ओलंपिक गोल्ड, कप्तान सूर्या ने बता दिया अपना अगला टारगेट 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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