इंग्लैंड की 'संकटमोचक' की धमाकेदार पारी, रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश पस्त, पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल

बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच विमेंस वर्ल्ड कप आठवां मुकाबला खेला गया. यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:55 PM IST
England women team
England women team

बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच विमेंस वर्ल्ड कप आठवां मुकाबला खेला गया. यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. टॉस जीतकर इंग्लैंड की कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला कया. जिससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही. इंग्लैंड की टीम ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को मात्र 178 रनों पर रोक दिया. जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत बेहद ही खराब रही, लेकिन हीथर क्लेयर नाइट ने इंग्लैंड की पारी को संभाला. अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए 79 रनों की पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत इंग्लैंड ये मुकाबला जीतने में कामयाब रही. 

बांग्लादेश की खराब बल्लेबाजी
बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 178 रन बना सकी.  इंग्लैंड की टीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जमकर डॉट गेंदें में फेंकी. एक के बाद एक विकेट का पतन होता रहा. बांग्लादेश की तरफ से शोभना मोस्तरी ने 60 रनों की पारी खेली. उनके अलावा राबेया खान  ने 43 रनों की नॉट आउट पारी खेल जैसे-तैसे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की.  शोभना ने अपने 60 रनों की पारी के दौरान 8 चौके लगाए. राबेया ने अपनी 43 रनों की पारी के दौरान 6 चौके 1 छक्के लगाए. इंग्लैंड की तरफ से सोफी एक्लेस्टोन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए.

हीथर नाइट की मैच विनिंग पारी
इंग्लैंड की टीम की शुरुआत बेहद ही घटिया रही. मात्र 179 रनों का पिछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम का एक समय 78 रनों पर 5 विकेट गिर चुके थे. बांग्लादेश उस समय मैच में बेहद मजबूत नजर आ रही थी. एक बार को लगा इंग्लैंड के हाथ से ये मैच गया, लेकिन फिर कप्तान नैट साइवर-ब्रंट के 32 रनों का योगदान और फिर हीथर नाइट मानों इंग्लैंड के लिए संकटमोचन बनकर उतरी. उन्होंने सिंगल हैंडली बांग्लादेश की गिरफ्त से ये मैच निकालते हुए जबरदस्त जीत दिलाई. 

ये भी पढ़ें: 314 रन...एशिया कप में 'रंगबाजी', अब ऑस्ट्रेलिया टूर पर नया 'मिशन', दो हफ्तों पहले ही मिल गया खुला चैलेंज

इंग्लैंड की दूसरी जीत

इंग्लैंड ने इस जीत के साथ महिला वर्ल्ड कप में दूसरा मुकाबला जीत लिया है. अपने पहले मैच में इंग्लैंड ने बड़े ही धमाकेदार अंदाज में दक्षिण अफ्रीका को हराया था. आज बांग्लादेश को हराकर वह अपना दूसरा मुकाबला जीत चुकी हैं.  वहीं,  बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी. उन्होंने आज भी शानदार गेंदबाजी की, लेकिन आखिर में इंग्लैंड बाजी मारने में कामयाब रही. 

