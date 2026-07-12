भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के बीच स्टार क्रिकेटर का संन्यास, फैंस को अचानक दिया सबसे बड़ा झटका

भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के बीच एक स्टार क्रिकेटर ने अचानक अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है. इस स्टार क्रिकेटर ने अपने संन्यास से फैंस को जोर का झटका दे दिया है. भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में जारी ऐतिहासिक टेस्ट के खत्म होने के बाद हीथर नाइट इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगी. हीथर नाइट के इस फैसले की जानकारी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने एक बयान जारी करके दी है.
हीथर नाइट ने साल 2010 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था और वे इंग्लैंड की सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह रही हैं. हीथर नाइट के नाम सभी फॉर्मेट में कुल 320 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. हीथर नाइट ने 2016 से 2025 के बीच 199 इंटरनेशनल मैचों में इंग्लैंड टीम की कप्तानी की और 134 जीत हासिल कीं. इनमें सबसे यादगार जीत 2017 में लॉर्ड्स में मिली, जब उनकी टीम ने ICC महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.
हीथर नाइट ने इंग्लैंड के लिए 15 टेस्ट, 160 वनडे इंटरनेशनल और 145 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश: 7, 56 और 21 विकेट चटकाए हैं. हीथर नाइट ने इंग्लैंड के लिए टेस्ट में 976, वनडे इंटरनेशनल में 4372 और टी20 इंटरनेशनल में 2656 रन भी बनाए हैं. हीथर नाइट ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 8004 रन बनाए हैं, जिसमें छह शतक शामिल हैं. 2020 में कैनबरा में अपना पहला T20I शतक लगाने के साथ ही, हीथर नाइट क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली इंग्लिश खिलाड़ी बन गईं थी. लॉर्ड्स टेस्ट से पहले टैमी ब्यूमोंट के ऐलान के बाद, हीथर नाइट का रिटायरमेंट इंग्लिश टीम से दूसरा बड़ा रिटायरमेंट है.
हीथर नाइट ने कहा, 'एक इंग्लिश क्रिकेटर के तौर पर मैंने जो सफर तय किया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार और खुशकिस्मत महसूस करती हूं. खेल छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम और वहां के लोग 16 सालों से मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रहे हैं. वहां की यादों, अनुभवों और लोगों ने मुझे बेहतर इंसान बनाया है. मैं अपने इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हूं और आगे जो होने वाला है, उसे लेकर बहुत उत्साहित हूं. मैं खुशकिस्मत रही हूं कि मुझे कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों और शानदार लोगों के साथ खेलने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, प्रेरित किया और मेरे पूरे करियर में मेरा साथ दिया.'
हीथर नाइट ने आगे कहा, 'मैं अपनी टीम के साथियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं. मैं खास तौर पर मेडिकल स्टाफ का भी जिक्र करना चाहूंगी. मुझे समझ नहीं आता कि मेरा शरीर क्रिकेट के लगभग 300 मैच कैसे झेल पाया. इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत और देखभाल करनी पड़ी है और मैं उनकी बहुत आभारी हूं. एक टीम के तौर पर, हमने इतने सालों में फैंस के साथ कुछ खास पल बिताए हैं और मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिन्होंने महिला क्रिकेट को अपना प्यार और समर्थन दिया है. इस शानदार खेल को आगे बढ़ते हुए देखना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है. मुझे अपने परिवार और दोस्तों का भी खास तौर पर शुक्रिया अदा करना है, जो उतार-चढ़ाव भरे हर पल में मेरे साथ खड़े रहे.'