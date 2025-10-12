Advertisement
दुनिया में TOP-5 सबसे भारी-भरकम क्रिकेटर, पहले नंबर वाले शख्स के वजन ने सारे रिकॉर्ड तोड़े

बल्लेबाजी के दौरान 22 गज की पिच पर रन दौड़ना और फील्डिंग के दौरान डाइव लगाकर कैच करना भारी-भरकम वजन के खिलाड़ियों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है. आइए एक नजर डालते हैं क्रिकेट इतिहास के 5 सबसे भारी-भरकम वजन के खिलाड़ियों पर-

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 12, 2025, 01:04 PM IST
दुनिया में TOP-5 सबसे भारी-भरकम क्रिकेटर, पहले नंबर वाले शख्स के वजन ने सारे रिकॉर्ड तोड़े

क्रिकेट के मैदान पर कुछ भारी-भरकम वजन के खिलाड़ियों ने जमकर चर्चा लूटी है. ज्यादा वजन होने के कारण एक क्रिकेटर को मैदान पर शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है. बल्लेबाजी के दौरान 22 गज की पिच पर रन दौड़ना और फील्डिंग के दौरान डाइव लगाकर कैच करना भारी-भरकम वजन के खिलाड़ियों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है. आइए एक नजर डालते हैं क्रिकेट इतिहास के 5 सबसे भारी-भरकम वजन के खिलाड़ियों पर-

1. रहकीम कॉर्नवाल (Rahkeem Cornwall)

वेस्टइंडीज के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर रहकीम कॉर्नवाल क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक वजन वाले क्रिकेटर हैं. वेस्टइंडीज के इस ऑलराउंडर की लंबाई 6 फीट से ज्यादा है और उनका वजन 140 किलो से ज्यादा है. हालांकि रहकीम कॉर्नवाल एक बेहद टैलेंटेड क्रिकेटर हैं. रहकीम कॉर्नवाल अभी तक वेस्टइंडीज के लिए 10 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 261 रन बनाने के अलावा 35 विकेट भी हासिल किए हैं.

2. ड्वेन लेवेरॉक (Dwayne Leverock)

बरमूडा के पूर्व स्पिन गेंदबाज ड्वेन लेवेरॉक ने वनडे वर्ल्ड कप 2007 के दौरान अपने 127 किलो वजन के कारण खूब चर्चा बटोरी थी. वनडे वर्ल्ड कप 2007 के दौरान भारत के खिलाफ ग्रुप मैच में ड्वेन लेवेरॉक ने डाइव लगाकर भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा का एक हाथ से जबरदस्त कैच लपका था, जिससे उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं थी. ड्वेन लेवेरॉक ने बरमूडा के लिए 32 वनडे मैचों में 34 विकेट झटके थे.

3. वारविक आर्मस्ट्रॉन्ग (Warwick Armstrong)

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर वारविक आर्मस्ट्रॉन्ग का वजन 133 किलोग्राम था. फिटनेस के मामले में अपनी कमजोरियों के बावजूद वह अपने समय के महानतम ऑलराउंडरों में से एक बने. वारविक आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1902 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वारविक आर्मस्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक भी रहे हैं. वारविक आर्मस्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया के लिए 50 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 2863 रन बनाने के अलावा 87 विकेट भी हासिल किए हैं.

4. अर्जुन रणतुंगा (Arjuna Ranatunga)

श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा भी क्रिकेट इतिहास के सबसे अधिक वजन वाले क्रिकेटरों में से एक रहे हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जुन रणतुंगा अपने खेल के दिनों में 115 किलोग्राम वजन के साथ क्रिकेट के मैदान पर उतर चुके हैं. अर्जुन रणतुंगा ने अपनी कप्तानी में श्रीलंका को 1996 का वनडे वर्ल्ड कप जितवाया था.

5. आजम खान (Azam Khan)

पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान दुनिया के भारी-भरकम वजन के क्रिकेटरों में से एक हैं. आजम खान का वजन कभी 140 किलोग्राम हुआ करता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना वजन 30 किलोग्राम तक कम किया. आजम खान ने अभी तक पाकिस्तान के लिए 14 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. आजम खान ने 14 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 8.8 की घटिया औसत से 88 रन बनाए हैं. आजम खान ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पांच कैच लपके हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

