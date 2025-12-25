असंभव: एक पारी में 10 रन देकर झटके 10 विकेट, इस गेंदबाज ने किया क्रिकेट का सबसे बड़ा अजूबा

क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड इतने दुर्लभ होते हैं कि उन पर आपको आसानी से यकीन नहीं होता है. इंग्लैंड के महान लेफ्ट आर्म स्पिनर हेडली वेरिटी के नाम पर एक ऐसा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. हेडली वेरिटी ने जुलाई 1932 में नॉटिंघमशायर के खिलाफ लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेले गए एक काउंटी मैच की एक पारी में महज 10 रन देकर 10 विकेट लेने का अजूबा किया था.

एक पारी में 10 रन देकर झटके 10 विकेट

कंजूस गेंदबाजी का यह एक ऐसा अजब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जो इतिहास में दर्ज हो गया. क्रिकेट में हेडली वेरिटी की गेंदबाजी का यह दुर्लभ वर्ल्ड रिकॉर्ड 93 साल से दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है. आज के समय में जसप्रीत बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज के लिए भी इस दुर्लभ रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

इस गेंदबाज ने किया क्रिकेट का सबसे बड़ा अजूबा

इंग्लैंड और यॉर्कशर के महान लेफ्ट आर्म स्पिनर हेडली वेरिटी ने 12 जुलाई 1932 को नॉटिंघमशायर के खिलाफ लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेले गए एक तीन दिवसीय काउंटी मैच की एक पारी में 19.4 ओवर में 10 रन देकर 10 विकेट झटके. हेडली वेरिटी का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना मौजूदा समय में किसी भी गेंदबाज के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है.

16 ओवर मेडन डाले

दिलचस्प बात यह है कि हेडली वेरिटी ने इस तीन दिवसीय काउंटी मैच में नॉटिंघमशायर की दूसरी पारी के दौरान 16 मेडन ओवर डाले, जिससे उनका बॉलिंग फिगर 19.4-16-10-10 रहा. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉटिंघमशायर की पहली पारी 234 रन पर सिमट गई थी. इसके बाद यॉर्कशर की टीम भी पहली पारी में 163 रन पर ऑल आउट हो गई. दूसरी पारी में नॉटिंघमशायर की टीम 67 रन पर ढेर हो गई. नॉटिंघमशायर की इसी एक पारी के दौरान हेडली वेरिटी ने 10 रन देकर 10 विकेट झटके थे. इसके बाद यॉर्कशर की टीम ने 139 का टारगेट चेज करते हुए इस तीन दिवसीय काउंटी मैच को 10 विकेट से जीत लिया.