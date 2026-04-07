SRH की हार पर क्लासेन का बड़ा बयान, गेंदबाजों का बचाव करते हुए किया चौंकाने वाला खुलासा

सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने अपने गेंदबाजों का बचाव करते हुए काफी कुछ कहा है. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बल्लेबाजों को कम से कम 220-230 रन बनाने होंगे.
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बल्लेबाजी के मामले में सनराइजर्स हैदराबाद को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे खतरनाक टीमों में गिना जाता है, लेकिन 2026 सीज़न की उनकी शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. तीन मुकाबलों में दो हार झेलने के बाद टीम को आगे के मैचों में अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा.टीम की कमियों की बात करें तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि गेंदबाजी में अनुभव की कमी साफ दिख रही है. खासकर पैट कमिंस के अभी तक टीम से न जुड़ पाने की वजह से यह कमजोरी और ज्यादा नजर आ रही है.हालांकि, टीम के आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन का मानना है कि इस खराब शुरुआत के लिए सिर्फ गेंदबाजों को दोष देना सही नहीं होगा. उनके अनुसार, बल्लेबाजों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और बेहतर प्रदर्शन करना होगा.
हेनरिक क्लासेन ने साफ तौर पर कहा कि सीज़न के शुरुआती तीन मैचों में टीम के बल्लेबाज़ अपने तय लक्ष्य से करीब 40 रन पीछे रह गए हैं. इसी वजह से टीम को नुकसान उठाना पड़ा है.साथ ही, पैट कमिंस के अभी पूरी तरह फिट न होने और ब्रायडन कार्स के चोट के कारण बाहर होने से सनराइजर्स हैदराबाद को गेंदबाजी में नए खिलाड़ियों पर भरोसा करना पड़ रहा है.
इसके बावजूद क्लासेन का मानना है कि टीम की दो हार के लिए सिर्फ गेंदबाजों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा. उनका कहना है कि बल्लेबाज भी लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं और उन्हें अपना खेल सुधारने की जरूरत है.क्लासेन ने कहा, “मेरे हिसाब से हम पिछले तीन मैचों में लगभग 40 रन पीछे रह गए हैं, इसलिए बल्लेबाजों को अभी काफी मेहनत करनी होगी. और अगर किसी भी टीम को पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी की कमी महसूस होती है, तो यह निश्चित तौर पर बड़ा झटका होता है.”उन्होंने ये बात 12 से 18 अप्रैल तक होने वाले टाटा आईपीएल 2026 - राइवलरी वीक से पहले जियोस्टार प्रेस रूम में कही.
हेनरिक क्लासेन ने कहा कि ब्रायडन कार्स के चोटिल होने और टीम से बाहर होने से उनकी योजनाओं पर बड़ा असर पड़ा. हालांकि, टीम का बाकी हिस्सा काफी अनुभवी है, खासकर तेज़ गेंदबाजी विभाग. जिन दो मैचों में टीम को परेशानी हुई, उनमें विकेट अच्छे थे, लेकिन बल्लेबाजी उतनी प्रभावशाली नहीं रही जितना कि टीम चाहती थी.क्लासेन ने बताया कि टीम की रणनीति में हर मैच में 220-230 रन बनाना बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है, जिसके बाद गेंदबाजों को विरोधी टीम पर दबाव बनाने का मौका मिलता है. इसलिए उनके मुताबिक गेंदबाजी को 'कमजोर' कहना सही नहीं होगा.
उन्होंने कहा, “यह कहना आसान है कि हमारे गेंदबाज अनुभवहीन हैं या दबाव में हैं, लेकिन जिन दो मैचों में हम हार गए, उनमें बल्लेबाजों ने 20-30 रन बनाने का अवसर गंवा दिया. केकेआर के खिलाफ खेल में हमने पर्याप्त रन बनाए और यही हमारा काम है. हमारी योजना यही है कि बल्लेबाज 220-230 रन बनाएँ ताकि गेंदबाजों को मैच बचाने का सही मौका मिले.”
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