Advertisement
trendingNow13169581
Hindi Newsक्रिकेटSRH की हार पर क्लासेन का बड़ा बयान, गेंदबाजों का बचाव करते हुए किया चौंकाने वाला खुलासा

SRH की हार पर क्लासेन का बड़ा बयान, गेंदबाजों का बचाव करते हुए किया चौंकाने वाला खुलासा

सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने अपने गेंदबाजों का बचाव करते हुए काफी कुछ कहा है. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बल्लेबाजों को कम से कम 220-230 रन बनाने होंगे.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 07, 2026, 06:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit-IPL
Image credit-IPL

बल्लेबाजी के मामले में सनराइजर्स हैदराबाद को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे खतरनाक टीमों में गिना जाता है, लेकिन 2026 सीज़न की उनकी शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. तीन मुकाबलों में दो हार झेलने के बाद टीम को आगे के मैचों में अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा.टीम की कमियों की बात करें तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि गेंदबाजी में अनुभव की कमी साफ दिख रही है. खासकर पैट कमिंस के अभी तक टीम से न जुड़ पाने की वजह से यह कमजोरी और ज्यादा नजर आ रही है.हालांकि, टीम के आक्रामक विकेटकीपर-बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन का मानना है कि इस खराब शुरुआत के लिए सिर्फ गेंदबाजों को दोष देना सही नहीं होगा. उनके अनुसार, बल्लेबाजों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

गेंदबाजों पर जताया भरोसा

हेनरिक क्लासेन ने साफ तौर पर कहा कि सीज़न के शुरुआती तीन मैचों में टीम के बल्लेबाज़ अपने तय लक्ष्य से करीब 40 रन पीछे रह गए हैं. इसी वजह से टीम को नुकसान उठाना पड़ा है.साथ ही, पैट कमिंस के अभी पूरी तरह फिट न होने और ब्रायडन कार्स के चोट के कारण बाहर होने से सनराइजर्स हैदराबाद को गेंदबाजी में नए खिलाड़ियों पर भरोसा करना पड़ रहा है.

बल्लेबाजों को और काम की जरूरत 

इसके बावजूद क्लासेन का मानना है कि टीम की दो हार के लिए सिर्फ गेंदबाजों को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा. उनका कहना है कि बल्लेबाज भी लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं और उन्हें अपना खेल सुधारने की जरूरत है.क्लासेन ने कहा, “मेरे हिसाब से हम पिछले तीन मैचों में लगभग 40 रन पीछे रह गए हैं, इसलिए बल्लेबाजों को अभी काफी मेहनत करनी होगी. और अगर किसी भी टीम को पैट कमिंस जैसे खिलाड़ी की कमी महसूस होती है, तो यह निश्चित तौर पर बड़ा झटका होता है.”उन्होंने ये बात 12 से 18 अप्रैल तक होने वाले टाटा आईपीएल 2026 - राइवलरी वीक से पहले जियोस्टार प्रेस रूम में कही.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रायडन कार्स की दरकार

हेनरिक क्लासेन ने कहा कि ब्रायडन कार्स के चोटिल होने और टीम से बाहर होने से उनकी योजनाओं पर बड़ा असर पड़ा. हालांकि, टीम का बाकी हिस्सा काफी अनुभवी है, खासकर तेज़ गेंदबाजी विभाग. जिन दो मैचों में टीम को परेशानी हुई, उनमें विकेट अच्छे थे, लेकिन बल्लेबाजी उतनी प्रभावशाली नहीं रही जितना कि टीम चाहती थी.क्लासेन ने बताया कि टीम की रणनीति में हर मैच में 220-230 रन बनाना बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है, जिसके बाद गेंदबाजों को विरोधी टीम पर दबाव बनाने का मौका मिलता है. इसलिए उनके मुताबिक गेंदबाजी को 'कमजोर' कहना सही नहीं होगा.

220-230 रन बनाने होंगे

उन्होंने कहा, “यह कहना आसान है कि हमारे गेंदबाज अनुभवहीन हैं या दबाव में हैं, लेकिन जिन दो मैचों में हम हार गए, उनमें बल्लेबाजों ने 20-30 रन बनाने का अवसर गंवा दिया. केकेआर के खिलाफ खेल में हमने पर्याप्त रन बनाए और यही हमारा काम है. हमारी योजना यही है कि बल्लेबाज 220-230 रन बनाएँ ताकि गेंदबाजों को मैच बचाने का सही मौका मिले.”

ये भी पढे़ं: बांग्लादेश क्रिकेट में बड़ा बदलाव...जिस बोर्ड से नाराज होकर लिया था संन्यास, अब उसी की कमान संभालेगा ये दिग्गज

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

TAGS

Heinrich KlaasenSRH

Trending news

चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Assembly Elections 2026 LIVE: असम, पुडुचेरी और केरलम में चुनावी प्रचार समाप्त, 9 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट
Assembly Elections 2026
Assembly Elections 2026 LIVE: असम, पुडुचेरी और केरलम में चुनावी प्रचार समाप्त, 9 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
West Bengal Election 2026
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
क्यों नहीं होती हिमंता की जांच..? खरगे ने असम CM पर खड़े किए सवाल,BJP ने किया पलटवार
assam election 2026
क्यों नहीं होती हिमंता की जांच..? खरगे ने असम CM पर खड़े किए सवाल,BJP ने किया पलटवार
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
bengaluru news
दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद
भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा PAK..राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया
West Bengal Election 2026
भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा PAK..राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया
मंत्री आउट, भोपाल से बाबरी... SC का वो 'ब्रह्मास्त्र', जिसका बंगाल में हुआ इस्तेमाल
West Bengal Election 2026
मंत्री आउट, भोपाल से बाबरी... SC का वो 'ब्रह्मास्त्र', जिसका बंगाल में हुआ इस्तेमाल