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टीम के हेड कोच ने भारत-आयरलैंड T20I सीरीज के बाद दिया इस्तीफा, अब इस दिग्गज को मिली बड़ी जिम्मेदारी

भारत के खिलाफ T20I सीरीज में ऐतिहासिक जीत के बाद आयरलैंड टीम के हेड कोच ने अपने पद से इस्तीफा देकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. हेनरिक मलान ने आयरलैंड की पुरुष टीम के हेड कोच का पद छोड़ने का फैसला किया है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 29, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:20 PM IST
टीम के हेड कोच ने भारत-आयरलैंड T20I सीरीज के बाद दिया इस्तीफा, अब इस दिग्गज को मिली बड़ी जिम्मेदारी
Image Credit: (BCCI) टीम के हेड कोच ने भारत-आयरलैंड T20I सीरीज के बाद दिया इस्तीफाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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