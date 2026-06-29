टीम के हेड कोच ने भारत-आयरलैंड T20I सीरीज के बाद दिया इस्तीफा, अब इस दिग्गज को मिली बड़ी जिम्मेदारी

भारत के खिलाफ T20I सीरीज में ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद आयरलैंड टीम के हेड कोच ने अपने पद से इस्तीफा देकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. हेनरिक मलान ने आयरलैंड की पुरुष टीम के हेड कोच का पद छोड़ने का फैसला किया है. वो पिछले चार साल से ज्यादा समय से इस भूमिका में थे. उनका यह फैसला T20I में भारत के खिलाफ आयरलैंड की ऐतिहासिक 2-0 की जीत के बाद आया है. आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने हेनरिक मलान की जगह गैरी विल्सन को पुरुष टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है.