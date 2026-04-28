75 रन पर ऑलआउट और ऊपर से श्रीकांत की डांट! हेमंत बदानी के लिए 'काला सोमवार', फ्लेमिंग विवाद ने पकड़ी तूल

Hemang Badani vs Kris Srikkanth: IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की शर्मनाक हार के बाद कोच हेमांग बदानी और पूर्व दिग्गज कृष्णमाचारी श्रीकांत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. बदानी के स्टीफन फ्लेमिंग पर दिए पुराने बयान और दिल्ली के 75 रन पर सिमटने की पूरी कहानी हम यहां बता रहे हैं.
Trending Photos
Hemang Badani vs Kris Srikkanth: आईपीएल में अक्सर पुरानी बातें गलत समय पर वापस लौट आती हैं. दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हेमांग बदानी अब इसे कड़वे अनुभव के साथ सीख रहे हैं, क्योंकि उनका 2025 का एक पुराना इंटरव्यू फिर से चर्चा में आ गया है. सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ दिल्ली की नौ विकेट से हुई अपमानजनक हार के बाद पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने बदानी पर तीखा हमला बोला है. इस मैच में बदानी की टीम 75 रनों पर सिमट गई थी. आरसीबी ने फिर 39 गेंदों में ही रन चेज कर लिया.
श्रीकांत का गुस्सा केवल स्कोरकार्ड को लेकर नहीं था, बल्कि बदानी की उस कथित 'अहंकारी' सोच पर था जो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग की काबिलियत को लेकर व्यक्त की थी. इस विवाद की जड़ बदानी द्वारा पूर्व क्रिकेटर यो महेश को दिए गए एक इंटरव्यू में छिपी है. उस समय बदानी ने सवाल उठाया था कि क्या फ्लेमिंग वास्तव में एक "महान" कोच हैं? उन्होंने कहा था कि फ्लेमिंग की सफलता पूरी तरह से एमएस धोनी से जुड़ी हुई है.
बदानी ने पूछा था, ''अगर फ्लेमिंग इतने बड़े कोच हैं, तो उन्होंने आईपीएल के अलावा कहीं और (SA20, द हंड्रेड, बिग बैश) जीत क्यों नहीं हासिल की?'' उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि धोनी टीम के मुख्य आधार (किंगपिन) हैं और वह फ्लेमिंग को एक अच्छा कोच मानने को तैयार नहीं हैं.
वर्तमान में दिल्ली कैपिटल्स आठ मैचों में केवल तीन जीत के साथ सातवें स्थान पर संघर्ष कर रही है, जिसे देखते हुए श्रीकांत ने कोई कसर नहीं छोड़ी. बदानी को उनके पुराने बयानों की याद दिलाते हुए श्रीकांत ने सुझाव दिया कि दूसरों की आलोचना करने से पहले उन्हें अपनी डूबती हुई नैया पर ध्यान देना चाहिए. श्रीकांत ने गुस्से में कहा, टटहे हेमांग, दूसरों के बारे में बात करने से पहले अपना ख्याल रखो. मैंने हमेशा कहा है कि जीवन में 'ज्यादा मत बोलो'. उसने बहुत ज्यादा बोला, अब उसे चुप रहना चाहिए और जो हो रहा है उसे देखना चाहिए.''
ये भी पढ़ें: PAK बल्लेबाज की घटिया सोच...Team India के गेंदबाजों पर दिया विवादित बयान
श्रीकांत ने अपना हमला जारी रखते हुए बदानी की रणनीतिक सूझबूझ पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने पूछा कि दूसरों के बारे में बात करने के बजाय बदानी को अपने काम के प्रति सचेत क्यों नहीं रहना चाहिए था. श्रीकांत ने टीम प्रबंधन के उन फैसलों पर भी निशाना साधा जहां अनुभवी पृथ्वी शॉ जैसे विकल्पों को किनारे कर 18 वर्षीय साहिल पारिख को डेब्यू का मौका दिया गया. उन्होंने सवाल किया, ''साहिल को केएल राहुल से पहले स्ट्राइक लेने की अनुमति क्यों दी गई?'' पारिख भुवनेश्वर कुमार की विश्व स्तरीय स्विंग के सामने शून्य पर आउट हो गए थे.
ये भी पढ़ें: 20-20 ओवर मिनटों में खत्म.. T20I मैच में 2 गेंद में जीत का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड
पंजाब किंग्स के खिलाफ 264 रन बनाने के बावजूद हार झेलने के कुछ ही दिनों बाद दिल्ली का आत्मविश्वास पूरी तरह टूटा हुआ नजर आया. अरुण जेटली स्टेडियम में RCB के खिलाफ दिल्ली की टीम महज 75 रन पर ढेर हो गई, जो उसके IPL इतिहास का तीसरा सबसे कम स्कोर है. एक समय स्कोर बोर्ड पर 6 विकेट के नुकसान पर केवल 9 रन थे. केवल अभिषेक पोरेल के जुझारू 30 रनों ने टीम को पूर्ण बदनामी से बचाया, जिसके बाद आरसीबी ने मात्र 6.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.