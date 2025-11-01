एक ही मैच में हीरो से अचानक विलेन बन गया ये खिलाड़ी, BCCI ने मौका देकर अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी!

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20I मैच कल यानी रविवार 2 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा. मेलबर्न में खेले गए दूसरे T20I मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. भारत 5 मैचों की T20I सीरीज में 0-1 से पीछे चल रहा है. इससे पहले कैनबरा में पहला T20I मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. तीसरा T20I मैच भारत के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला होगा. अगर इस मैच में हार मिली तो भारत यह T20I सीरीज जीत नहीं पाएगा. फिर वह केवल सीरीज को बराबर ही कर सकता है, लेकिन जीत नहीं पाएगा.

तीसरे T20I मैच में इस खिलाड़ी का पत्ता कटना तय!

अब कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है टीम इंडिया के सबसे फ्लॉप खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन से बाहर करना. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होबार्ट में होने वाले तीसरे T20I मैच में एक खिलाड़ी का भारत की प्लेइंग इलेवन से पत्ता कटना तय नजर आ रहा है. यह क्रिकेटर अपने खराब प्रदर्शन की वजह से मेलबर्न में खेले गए दूसरे T20I मैच के दौरान भारत की शर्मनाक हार का सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ था. यह क्रिकेटर कोई और नहीं, बल्कि हर्षित राणा हैं.

एक ही मैच में हीरो से अचानक विलेन बन गया ये खिलाड़ी

हर्षित राणा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20I मैच में हीरो से अचानक विलेन बन गए. हर्षित राणा ने इस मैच में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों पर 35 रन ठोक दिए थे. हर्षित राणा ने 106.06 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और एक छक्का लगाया. हर्षित राणा ने ओपनर अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 56 रनों की पार्टनरशिप की थी. हर्षित राणा जब बैटिंग के लिए आए तो भारत का स्कोर 49/5 था. हर्षित राणा ने अगर अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर 56 रन नहीं जोड़े होते तो भारत की हालत और भी खराब होती. लेकिन इसके बाद हर्षित राणा ने अपने ही किए कराए पर पानी फेर दिया.

अपने ही किए कराए पर पानी फेर दिया

हर्षित राणा ने इस T20I मैच में 2 ओवरों की गेंदबाजी की और 13.50 की इकोनॉमी रेट से 27 रन लुटा दिए. हर्षित राणा को इस दौरान एक भी विकेट नहीं मिला. कंगारू बल्लेबाजों ने हर्षित राणा की धज्जियां उड़ाकर रख दी. हर्षित राणा बल्लेबाजी में हीरो और गेंदबाजी में विलेन साबित हो गए. हर्षित राणा लंबे कद के गेंदबाज हैं, जिनके पास मेलबर्न की पिच पर अपनी उछाल और स्पीड को हथियार बनाकर विकेट चटकाने का मौका था, लेकिन वह इस मोर्चे पर फिसड्डी साबित हुए.

टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जाएगा

अब होबार्ट में कल यानी रविवार 2 नवंबर को होने वाले तीसरे T20I मैच में हर्षित राणा को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर किया जा सकता है. हर्षित राणा की जगह बाएं हाथ के टैलेंटेड तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है. अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए अभी तक 65 T20I मैचों में 101 विकेट चटकाए हैं. अर्शदीप सिंह T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज हैं. अर्शदीप सिंह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होबार्ट में होने वाले तीसरे T20I मैच में अगर खेलते हैं तो वह अपने बेहतरीन प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं. गौरतलब है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20I मैच कल यानी रविवार 2 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा.