PAK vs SL मैच में बवाल, अंपायर पर आगबबूला हुए फखर जमान, दिखाई उंगली... अफरीदी ने भी की बदतमीजी; VIDEO वायरल

Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 मैच के दौरान फखर जमान और शाहीन अफरीदी एक फैसले से काफी नाराज दिखे और दोनों ने अंपायर के साथ बीच मैदान पर बदतमीजी की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच शनिवार को रावलपिंडी में टी20 ट्राई सीरीज का फाइनल मैच खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान पाक खिलाड़ी फखर जमान और शाहीन अफरीदी एक फैसले से काफी नाराज दिखे और दोनों ने अंपायर के साथ बीच मैदान पर बदतमीजी की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका की टीम सिर्फ 114 रनों पर ढेर हो गई. ओपनर कामिल मिशारा ने 59 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा भी नहीं क्रॉस कर सका. 19वें ओवर में शाहीन अफरीदी की गेंद पर फखर जमान ने शानदार कैच लपका, लेकिन एक झटके में उनकी खुशी मायूसी में बदल गई.
ये घटना श्रीलंकाई बैटिंग पारी के 19वें ओवर में हुई. शाहीन अफरीदी की पहली गेंद पर दसुन शनाका ने हवाई शॉट खेला. गेंद की गति धीमी होने के कारण वो चकमा खा गए और बॉल शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गई. वहां फील्डिंग कर रहे फखार जमान तेजी से गेंद की तरफ भागे और पीछे डाइव करते हुए शानदार कैच पकड़ा. हालांकि, ऑनफील्ड अंपायर ने कैच को चेक करने के लिए थर्ड अंपायर को रेफर किया.
थर्ड अंपायर ने 3-4 रीप्ले देखने के बाद ये पाया कि गेंद जमीन को टच कर रही है और उन्होंने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया. हालांकि, अंपायर का ये फैसला फखर जमान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रास नहीं आया और सब मैदान पर ड्रामा करने लगे. फखर जमान तेजी से अंपायर की तरफ भागे और उन्हें उंगली दिखाते हुए बदतमीजी की. गेंदबाज शाहीन अफरीदी और कप्तान सलमान अली आगा भी पीछे नहीं रहे और इन दोनों ने भी अंपायर से बहस की.
Angry Fakhar Zaman pic.twitter.com/sETjUARyzs https://t.co/viW4d7x7jf
— FAKHARAMIR IMAD (@hahs4221522_) November 29, 2025
रावलपिंडी में खेले गए फाइनल की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और पूरी टीम 114 रनों पर सिमट गई. तेज गेंदबाज अफरीदी और स्पिनर नवाज ने 3-3 विकेट चटकाए. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 4 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया. पिछले मैच में शून्य पर आउट होने वाले बाबर आजम फाइनल में 37 रन बनाकर नाबाद रहे.
ये भी पढ़ें: जब गौतम गंभीर ने अचानक लिया टीम छोड़ने का फैसला, ठुकरा दिए थे इतने करोड़ रुपये, वजह जान हो जाएंगे हैरान