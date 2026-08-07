Explained: 10 मिनट में 2 KM की रेस, अब क्रिकेटर के लिए हाई लेवल का फिटनेस टेस्ट, जानिए ब्रोंको, यो-यो और 2K टेस्ट में क्या है अंतर

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अब टीम इंडिया में सेलेक्शन को ध्यान में रखते हुए क्रिकेटर के लिए हाई लेवल का फिटनेस टेस्ट रखने का फैसला किया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टीम इंडिया के बिजी इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल और ICC 2027 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेटरों के लिए फिटनेस के नियम और कड़े करने जा रही है. टीम इंडिया में सेलेक्शन के लिए अब भारतीय खिलाड़ियों को 'ब्रोंको टेस्ट' और '2K रन टेस्ट' पास करना होगा. यह फैसला खिलाड़ियों के बार-बार चोटिल होने और उनकी सेहत बिगड़ने के संकेतों को देखते हुए लिया गया है.
BCCI का 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (CoE) एक ही फिटनेस प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसका मकसद सभी खिलाड़ियों को एक ही पैमाने पर परखना है. मौजूदा 'यो-यो टेस्ट' के अलावा, 'ब्रोंको टेस्ट' और '2K रन टेस्ट' को खिलाड़ी की सामान्य फिटनेस, स्टैमिना और रिकवरी को मापने का एक और अच्छा तरीका माना जा रहा है.
मॉडर्न क्रिकेट पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. इंटरनेशनल क्रिकेटरों को साल भर ट्रेवल करते हुए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करना होता है. तेज गेंदबाज, ऑलराउंडर और यहां तक कि बल्लेबाज भी ज्यादा समय तक मैदान पर रहते हैं, जिससे उनके चोटिल होने का खतरा बना रहता है. BCCI और टीम मैनेजमेंट भारतीय खिलाड़ियों को बार-बार होने वाली फिटनेस समस्याओं को लेकर चिंतित हैं.
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड भारतीय क्रिकेट के सभी स्तरों के लिए एक जैसा फिटनेस प्रोग्राम बनाने पर विचार कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक खिलाड़ियों का सेलेक्शन तभी होगा जब वे 'ब्रोंको' और '2KM रन' जैसे स्टैंडर्ड टेस्ट के जरिए फिटनेस के न्यूनतम बेंचमार्क को पूरा करेंगे. इसका मकसद सिर्फ चोटों को कम करना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि भारत के लिए चुना गया खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए शारीरिक रूप से तैयार हो.
'यो-यो टेस्ट' भारतीय क्रिकेट में काफी समय से इस्तेमाल हो रहा है और विराट कोहली की कप्तानी में इसे काफी लोकप्रियता मिली. यह टेस्ट खिलाड़ी के स्टैमिना, स्पीड और स्ट्रेस के बाद रिकवर करने की क्षमता को परखता है. इसमें खिलाड़ी दो लाइनों के बीच 20 मीटर की दूरी पर आगे-पीछे दौड़ते हैं. लेवल बढ़ने के साथ दौड़ने की स्पीड बढ़ती जाती है, जबकि दौड़ के बीच आराम का समय बहुत कम होता है. जब खिलाड़ी जरूरी दौड़ने की स्पीड बनाए नहीं रख पाता, तो टेस्ट खत्म हो जाता है. BCCI ने 'यो-यो टेस्ट' पास करने के लिए न्यूनतम स्कोर 16.5 तय किया है. पहले यह 16.1 था. हालांकि फिटनेस टेस्ट में इसकी अहमियत बनी हुई है, लेकिन बोर्ड अपनी टेस्टिंग प्रक्रिया को और बढ़ा रहा है.
ब्रोंको टेस्ट को पिछले साल पहली बार BCCI के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रूक्स ने भारतीय क्रिकेट में शामिल किया था. यह क्रिकेट में कोई नया टेस्ट नहीं है, लेकिन रग्बी में इसका इस्तेमाल अक्सर एंड्योरेंस और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का पता लगाने के लिए किया जाता है. यह एक स्टॉपवॉच टेस्ट है और इसमें 0 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर और 60 मीटर की दूरी पर रखे गए चार कोन का इस्तेमाल किया जाता है. खिलाड़ी बेसलाइन से शुरू करता है और 20 मीटर, 40 मीटर और 60 मीटर के निशान तक शटल रन करता है और हर बार वापस आता है. एक पूरा सर्किट 240 मीटर का होता है.
खिलाड़ी का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि वह बिना किसी आराम के 1,200 मीटर के लगातार पांच सेट पूरे करने में कितना समय लेता है. यो-यो टेस्ट के उलट, जो धीरे-धीरे तेज होता जाता है, ब्रोंको टेस्ट बार-बार शटल रन के दौरान तेज गति से काम करने पर केंद्रित है. यह कोचों को कड़ी शारीरिक मेहनत के दौरान खिलाड़ी के एंड्योरेंस, तेजी (एक्सेलरेशन) और रिकवरी के बारे में साफ जानकारी देता है.
2K रन टेस्ट में खिलाड़ी जितनी जल्दी हो सके 2 किलोमीटर दौड़ेंगे. इससे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के साथ-साथ लंबी दूरी तक तेज गति बनाए रखने की क्षमता का भी पता चलता है. CoE स्टैंडर्ड के आधार पर, खिलाड़ियों को इस रेस को 9-10 मिनट में पूरा करना चाहिए. शटल टेस्ट की तुलना में, 2K रन लगातार दौड़ने का टेस्ट है और इसलिए यह एंड्योरेंस या कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मापने का एक अच्छा तरीका है.
जब यो-यो टेस्ट, ब्रोंको टेस्ट और 2K रन टेस्ट का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो इनसे एंड्योरेंस, रिकवरी, स्पीड और कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का बढ़िया आकलन होता है. 2027 ICC वनडे वर्ल्ड कप से पहले कई बड़े टूर्नामेंट होने वाले हैं और भारत की जर्सी पहनने की चाहत रखने वाले हर खिलाड़ी को फिटनेस के ऊंचे स्टैंडर्ड्स वाले इन टेस्ट को पास करना होगा. इस सिस्टम से खिलाड़ियों को चोट लगने का खतरा कम होगा और एक मजबूत टीम बन पाएगी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होगी.