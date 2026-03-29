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खूंखार और बेरहम... ये हैं IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय शामिल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन की धमाकेदार शुरुआत हो गई है. IPL 2026 के दूसरे मैच में रविवार को मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में 6 विकेट से हरा दिया. इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 के ओपनिंग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को एकतरफा अंदाज में 6 विकेट से हरा दिया था.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 29, 2026, 11:43 PM IST
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खूंखार और बेरहम... ये हैं IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय शामिल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन की धमाकेदार शुरुआत हो गई है. IPL 2026 के दूसरे मैच में रविवार को मुंबई इंडियंस (MI) की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए IPL मैच में 6 विकेट से हरा दिया. इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 के ओपनिंग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को एकतरफा अंदाज में 6 विकेट से हरा दिया था. IPL के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज है. वहीं, इस लीग में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल हैं. आइए एक नजर डालते हैं IPL के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों पर:

1. क्रिस गेल

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. क्रिस गेल ने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 66 गेंदों में 175 रनों की नाबाद पारी खेली थी. क्रिस गेल ने अपनी इस पारी में 13 चौके और 17 छक्के लगाए थे.

2. अभिषेक शर्मा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रहे हैं. अभिषेक शर्मा ने IPL 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 55 गेंदों पर 141 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. अपनी इस पारी में उन्होंने 14 चौके और 10 छक्के लगाए थे.

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3. क्विंटन डि कॉक

आईपीएल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में क्विंटन डि कॉक ने लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए 70 गेंदों में 140 रनों की लाजवाब पारी खेली थी. डि कॉक की यह पारी टूर्नामेंट के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी पारी भी है. डि कॉक ने अपनी इस पारी में 10 चौके और 10 छक्के लगाए थे.

4. एबी डिविलियर्स

IPL 2015 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए एबी डिविलियर्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ महज 59 गेंदों में 133 रनों की तूफानी पारी खेली थी. एबी डिविलियर्स ने अपनी इस पारी में 19 चौके और 4 छक्के लगाए थे और वह नाबाद लौटे थे. एबी डिविलियर्स की यह पारी आईपीएल इतिहास की चौथी सबसे बड़ी भी है.

5. केएल राहुल

आईपीएल इतिहास की पांचवीं सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज केएल राहुल रहे हैं. केएल राहुल ने साल 2020 में आरसीबी के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 69 गेंदों में 132 रनों की नाबाद पारी खेली थी. केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए अपनी इस पारी में 14 चौके और 7 छक्के लगाए थे.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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