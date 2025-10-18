Advertisement
trendingNow12967103
Hindi Newsक्रिकेट

49 चौके और 1 छक्का... भारत के खूंखार बल्लेबाज ने खूंटा गाड़कर ठोक दिए 443 रन, बेबसी में तड़पते रहे गेंदबाज

Highest Individual Score in First Class Cricket for India: निंबालकर उस मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और क्रीज पर कुल 1006 मिनट बिताकर नाबाद 443 रन बनाए. क्रीज पर रहते हुए उन्होंने कुल 49 चौके और एक छक्का लगाया. उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया. महाराष्ट्र ने उस मैच में चार विकेट के नुकसान पर 826 रन बनाए.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

49 चौके और 1 छक्का... भारत के खूंखार बल्लेबाज ने खूंटा गाड़कर ठोक दिए 443 रन, बेबसी में तड़पते रहे गेंदबाज

Highest Individual Score in First Class Cricket By Indian: भारतीय क्रिकेट में पृथ्वी शॉ जितनी तेजी से चमके, उतनी ही जल्दी वह सकारात्मक चर्चा से दूर हो गए. विवादों से लगातार उनका नाम जुड़ने लगा और धीरे-धीरे करके पृथ्वी टीम इंडिया के साथ-साथ रणजी टीम मुंबई से भी बाहर हो गए. अब उन्होंने महाराष्ट्र रणजी टीम का दामन थामा है. पृथ्वी की शुरुआत काफी जोरदार हुई थी और उन्होंने घरेलू क्रिकेट के हर स्तर पर रन बरसाए थे. इतना ही नहीं, इस खिलाड़ी ने टेस्ट डेब्यू में भी शतक मारा था. 

रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए थे पृथ्वी

पृथ्वी शॉ ने 2022-23 रणजी ट्रॉफी सीजन के पांचवें मैच में असम के खिलाफ मुंबई के लिए धमाकेदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने सिर्फ 383 गेंदों पर रिकॉर्ड तोड़ 379 रन बनाए. 23 वर्षीय बल्लेबाज ने क्रीज पर रहते हुए कुल 49 चौके और चार छक्के लगाए. यह टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था. पृथ्वी को मुंबई की पारी के 126वें ओवर की पहली गेंद पर रियान पराग ने आउट कर दिया.  अगर वह आउट नहीं होते तो रणजी इतिहास में चौगुना शतक बनाने वाले केवल दूसरे बल्लेबाज बन जाते और संभवतः रणजी ट्रॉफी इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का बीबी निंबालकर का रिकॉर्ड भी तोड़ देते.

Add Zee News as a Preferred Source

निंबालकर ने रचा था इतिहास

पूर्व भारतीय बल्लेबाज भाऊसाहेब बाबासाहेब निंबालकर के नाम रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. 1948-1949 सीजन के दौरान उन्होंने 16 दिसंबर, 1948 को पुणे में काठियावाड़ के खिलाफ अपनी राज्य टीम महाराष्ट्र के लिए नाबाद 443 रन बनाए थे. निंबालकर ने भारत के लिए कभी टेस्ट मैच नहीं खेले और इसलिए उनका नाबाद 443 रन का रिकॉर्ड किसी ऐसे क्रिकेटर का सर्वोच्च स्कोर है जिसने कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला.

ये भी पढ़ें: मॉडल जैसी 5 स्पोर्ट्स एंकर, जिनसे शादी करने को बेताब थे ये दिग्गज क्रिकेटर्स

बाल-बाल बचा था ब्रैडमैन का रिकॉर्ड

निंबालकर उस मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और क्रीज पर कुल 1006 मिनट बिताकर नाबाद 443 रन बनाए. क्रीज पर रहते हुए उन्होंने कुल 49 चौके और एक छक्का लगाया. उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया. महाराष्ट्र ने उस मैच में चार विकेट के नुकसान पर 826 रन बनाए. उस समय उनका कुल स्कोर डॉन ब्रैडमैन के 465 गेंदों पर नाबाद 452 रनों के बाद दूसरे स्थान पर था. ब्रैडमैन ने 3 जनवरी, 1930 को न्यू साउथ वेल्स की ओर से क्वींसलैंड के खिलाफ यह पारी खेली थी.

ये भी पढ़ें: मिल गया नंबर-3 का असली दावेदार, टेस्ट मैचों से साई सुदर्शन का कर देगा पत्ता साफ!

ब्रायन लारा सबसे आगे

फर्स्ट क्लास मैचों में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर के मामले में निंबालकर चौथे स्थान पर हैं. वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज ब्रायन लारा 501 रनों की नाबाद पारी के साथ शीर्ष पर हैं. उन्होंने 2 जून, 1994 को बर्मिंघम में वार्विकशायर के लिए डरहम के खिलाफ बनाए थे. लारा ने पाकिस्तान के हनीफ मोहम्मद के 499 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा. हनीफ ने 8 जनवरी, 1959 को कराची की ओर से बहावलपुर के खिलाफ यह स्कोर बनाया था.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
Telangana
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
Diwali
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
Tamil Nadu news
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
rss
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
Sabarkantha
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
Amritsar
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
Jammu Kashmir
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
Majaz Lucknawi
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
Indigo flight
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?