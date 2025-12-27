Advertisement
trendingNow13054812
Hindi Newsक्रिकेटरोहित-कोहली नहीं, List A का किंग है ये बल्लेबाज, 277 रन की पारी खेलकर रच दिया था इतिहास

रोहित-कोहली नहीं, 'List A' का किंग है ये बल्लेबाज, 277 रन की पारी खेलकर रच दिया था इतिहास

जब बात 50 ओवरों के क्रिकेट फॉर्मेट की आती है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का कोई जवाब नहीं है. हालांकि List A क्रिकेट में एक रिकॉर्ड ऐसा है, जो न तो विराट कोहली अपने नाम कर पाए हैं और न ही रोहित शर्मा. List A क्रिकेट का वह रिकॉर्ड है, सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 27, 2025, 07:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोहित-कोहली नहीं, 'List A' का किंग है ये बल्लेबाज, 277 रन की पारी खेलकर रच दिया था इतिहास

जब बात 50 ओवरों के क्रिकेट फॉर्मेट की आती है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का कोई जवाब नहीं है. हालांकि List A क्रिकेट में एक रिकॉर्ड ऐसा है, जो न तो विराट कोहली अपने नाम कर पाए हैं और न ही रोहित शर्मा. List A क्रिकेट का वह रिकॉर्ड है, सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का. लिस्ट A क्रिकेट में वनडे इंटरनेशनल (ODI) मैच और अलग-अलग घरेलू कॉम्पिटिशन के मैच भी शामिल होते हैं. वनडे इंटरनेशनल (ODI) मैच और अलग-अलग देशों में होने वाले घरेलू वनडे कॉम्पिटिशन के मैच भी List-A क्रिकेट के तहत ही आते हैं.

'List A' का किंग है ये बल्लेबाज

List A क्रिकेट में अगर सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने की बात करें तो यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाज नारायण जगदीशन के नाम पर दर्ज है. नारायण जगदीशन ने List A क्रिकेट में सबसे बड़ी 277 रन की पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. नारायण जगदीशन ने यह कमाल 21 नवंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

277 रन की पारी खेलकर रच दिया था इतिहास

नारायण जगदीशन ने उस मैच में तमिलनाडु के लिए ओपनिंग करते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 141 गेंदों पर 277 रनों की पारी खेली थी. नारायण जगदीशन ने अपनी उस पारी में 25 चौके और 15 छक्के जमाए थे. दुनिया का कोई भी बल्लेबाज अभी तक List A क्रिकेट में नारायण जगदीशन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अभी तक नहीं तोड़ पाया है.

विराट कोहली और रोहित शर्मा का हाईएस्ट List A स्कोर कितना?

रोहित शर्मा का हाईएस्ट List A स्कोर 264 रन है. रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ साल 2014 में एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 264 रन की पारी खेली थी. वहीं, विराट कोहली ने 18 मार्च 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में 183 रन की पारी खेली थी. List-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम गूच ने बनाए हैं. ग्राहम गूच ने LIST-A में सबसे ज्यादा 22,211 रन जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. List-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने List-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा 60 शतक लगाए हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

records

Trending news

दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
amit shah news
देश में बनेगा अभेद्य एंटी-टेरर ग्रिड, बनने जा रहा 360 डिग्री एक्शन प्लान: अमित शाह
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
IndiGo flight cancellation
Indigo: इंडिगो फ्लाइट लेट होने का सच आएगा सामने, DGCA ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
DNA
एक ही साल में बने 2 वैचारिक संगठन, फिर RSS कैसे निकला आगे और कम्युनिस्ट क्यों सिमटें
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
DNA
इस्लाम का हवाला देकर दुनियाभर के मुसलिम नेताओं को इकट्ठा कर रहा मुनीर?
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
india china news in hindi
चीन अब चाहकर भी नहीं दोहरा सकता 1962! LAC पर भारत ने कर लीं हैं 'ये' बड़ी तैयारियां
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
Unnao rape case
कुलदीप सेंगर का अब क्या होगा? दिल्ली HC के फैसले को CBI ने SC में दी चुनौती
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदानों तक कड़ाके की मार, क्या नए साल पर ठंड से राहत? जानें मौसम अपडेट