रोहित-कोहली नहीं, 'List A' का किंग है ये बल्लेबाज, 277 रन की पारी खेलकर रच दिया था इतिहास

जब बात 50 ओवरों के क्रिकेट फॉर्मेट की आती है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का कोई जवाब नहीं है. हालांकि List A क्रिकेट में एक रिकॉर्ड ऐसा है, जो न तो विराट कोहली अपने नाम कर पाए हैं और न ही रोहित शर्मा. List A क्रिकेट का वह रिकॉर्ड है, सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का. लिस्ट A क्रिकेट में वनडे इंटरनेशनल (ODI) मैच और अलग-अलग घरेलू कॉम्पिटिशन के मैच भी शामिल होते हैं. वनडे इंटरनेशनल (ODI) मैच और अलग-अलग देशों में होने वाले घरेलू वनडे कॉम्पिटिशन के मैच भी List-A क्रिकेट के तहत ही आते हैं.

'List A' का किंग है ये बल्लेबाज

List A क्रिकेट में अगर सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने की बात करें तो यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाज नारायण जगदीशन के नाम पर दर्ज है. नारायण जगदीशन ने List A क्रिकेट में सबसे बड़ी 277 रन की पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. नारायण जगदीशन ने यह कमाल 21 नवंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में किया था.

277 रन की पारी खेलकर रच दिया था इतिहास

नारायण जगदीशन ने उस मैच में तमिलनाडु के लिए ओपनिंग करते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 141 गेंदों पर 277 रनों की पारी खेली थी. नारायण जगदीशन ने अपनी उस पारी में 25 चौके और 15 छक्के जमाए थे. दुनिया का कोई भी बल्लेबाज अभी तक List A क्रिकेट में नारायण जगदीशन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अभी तक नहीं तोड़ पाया है.

विराट कोहली और रोहित शर्मा का हाईएस्ट List A स्कोर कितना?

रोहित शर्मा का हाईएस्ट List A स्कोर 264 रन है. रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ साल 2014 में एक वनडे इंटरनेशनल मैच में 264 रन की पारी खेली थी. वहीं, विराट कोहली ने 18 मार्च 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच में 183 रन की पारी खेली थी. List-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम गूच ने बनाए हैं. ग्राहम गूच ने LIST-A में सबसे ज्यादा 22,211 रन जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. List-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने List-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा 60 शतक लगाए हैं.