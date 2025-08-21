ODI क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-5 खूंखार बल्लेबाज, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम शामिल

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे चुनिंदा बल्लेबाज हैं, जिन्होंने रनों और शतकों का अंबार लगाकर पूरी दुनिया में दहशत मचा दी. दुनिया में ऐसे 5 खूंखार बल्लेबाज हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने का महारिकॉर्ड बनाया है. इस लिस्ट में पहले नंबर वाले बल्लेबाज ने तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का पूरा इतिहास ही पलटकर रख दिया. इसके अलावा लिस्ट के बाकी 4 बल्लेबाज भी बेहद खतरनाक हैं. जब-जब ये 5 बल्लेबाज बैटिंग करने क्रीज पर उतरे हैं, ज्यादातर मौकों पर विरोधी टीम के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन 5 खूंखार बल्लेबाजों पर जिन्होंने ODI क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने का महारिकॉर्ड बनाया है.

1. रोहित शर्मा (भारत)

13 नवंबर 2014 को कोलकाता में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में रोहित शर्मा ने 264 रनों की पारी खेलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे आज तक कोई बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. यह रोहित शर्मा का वनडे क्रिकेट में दूसरा दोहरा शतक था और ऐसा करने वाले वह दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने थे. रोहित ने 264 रन बनाकर श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया था. ईडन गार्डन्स पर रोहित ने अपनी 264 रन की पारी में 173 गेंदों का सामना करते हुए 33 चौके और 9 छक्के लगाए थे.रोहित ने 264 में से 186 रन चौकों और छक्कों से ही बनाए थे. रोहित की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने यह मैच 153 रनों से जीता था.

28 गेंद पर शतक, ठोके 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने टी20 में मचाई भूकंप जैसी तबाही

2. मार्टिन गप्टिल (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड के पूर्व ओपनर मार्टिन गप्टिल ने 21 मार्च 2015 को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2015 के मैच में 163 गेंदों पर नाबाद 237 रन ठोक दिए. यह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पारी है. वेलिंग्टन के मैदान पर खेले गए इस मैच के दौरान मार्टिन गप्टिल ने अपनी पारी में 145.39 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 24 चौके और 11 छक्के उड़ाए. मार्टिन गप्टिल की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने इस मैच में वेस्टइंडीज को 143 रन से हरा दिया.

3. वीरेंद्र सहवाग (भारत)

वीरेंद्र सहवाग ने 8 दिसंबर 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए एक ODI मैच में 219 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. वेस्टंइडीज के खिलाफ उस वनडे मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 149 गेंदों पर 25 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 219 रन ठोके थे. यह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी पारी है. वीरेंद्र सहवाग का स्ट्राइक रेट इस दौरान 146.97 का रहा था. भारत ने इस वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 153 रन से हराया था.

4. क्रिस गेल (वेस्टंइडीज)

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने 24 फरवरी 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2015 के मैच में 147 गेंदों पर 215 रन ठोक दिए थे. यह वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास की चौथी सबसे बड़ी पारी है. कैनबरा के मैदान पर खेले गए इस मैच के दौरान क्रिस गेल ने अपनी पारी में 146.25 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 10 चौके और 16 छक्के उड़ाए. क्रिस गेल की पारी की बदौलत वेस्टइंडीज की टीम ने इस मैच में जिम्बाब्वे को 73 रन से हरा दिया.

278 गेंद पर 300 पूरा... उड़ाए 42 चौके और 5 छक्के, भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने ठोका दुनिया में सबसे तेज तिहरा शतक

5. फखर जमान (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमान ने 20 जुलाई 2018 को जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ODI मैच में 156 गेंदों पर नाबाद 210 रन जड़ दिए थे. बुलावायो में खेले गए इस वनडे मैच में फखर जमान ने 134.61 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 24 चौके और 5 छक्के उड़ाए. फखर जमान की पारी की बदौलत पाकिस्तान की टीम ने इस मैच में जिम्बाब्वे को 244 रन से हरा दिया. फखर जमान के अलावा श्रीलंका के बल्लेबाज पथुम निसांका और भारत के बल्लेबाज ईशान किशन ने भी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 210 की पारी खेलने का रिकॉर्ड बनाया है.