IPL का अमर रिकॉर्ड, 1 नहीं 3 बार तबाही मचाने वाली सबसे खूंखार टीम, आजतक नहीं कर पाया कोई ऐसा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) दुनिया की सबसे रोमांचक क्रिकेट लीग में से एक है . इस लीग में कई देशों के खिलाड़ी शिरकत करते हुए दिख जाते हैं. इंडियन प्रीमियर लीग ने क्रिकेट जगत को कई चैंपियन खिलाड़ी दिए हैं. आईपीएल में बल्लेबाज इस कदर बैटिंग करते हैं मानो कोई निजी बदला निकाल रहे हैं. दुनिया की सबसे खतरनाक लीगो में से एक आईपीएल में बल्लेबाज जमकर स्कोर खड़ा कर देते हैं. आज हम आपको आईपीएल टीमों द्वारा बनाए गए 3 सबसे बड़े टोटल के बारे में बताएंगे. आपको जानकर भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये रिकॉर्ड इकलौती आईपीएल फ्रेंचाइजी के नाम काबिज है.

सनराइजर्स हैदराबाद

गौरतलब है साल 2024 में 15 अप्रैल को आरसीबी के खिलाफ खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के तूफान के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के परखच्चे उड़ गए थे. 20 ओवरों में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मिलकर 287 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था. यह मुकाबला बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था. खास बात ये है की हैदराबाद ने इस मुकाबले में जीत दर्ज की थी.

सनराइजर्स हैदराबाद

लिस्ट में नंबर 2 पर एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद का नाम आता है. उन्होंने ये कारनामा पिछले सीजन में किया था. हैदराबाद की टीम अपना ही रिकॉर्ड बस तोड़ते-तोड़ते रह गई थी. बता दें कि हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 286 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था. राजस्थान के गेंदबाजों की मानो शामत आ गई थी. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद ने जीत हासिल की थी. एसआरएच 2 रन और बना लेती तो अपने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देती.

सनराइजर्स हैदराबाद

तीसरे नंबर पर एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद का ही नाम आता है. आईपीएल के 18वें संस्करण में हैदराबाद ने एक बार फिर केकेआर के खिलाफ धुआंधार प्रदर्शन करते हुए 278 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में गेंदबाजों का बुरा हाल हो गया था. ये आईपीएल इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा टोटल था.

