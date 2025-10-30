Advertisement
trendingNow12982020
Hindi Newsक्रिकेट

ODI में बना 781 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, कब्रगाह बनी पिच, त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज

IND W vs AUS W Women's World Cup Semi Final: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत गूंज पूरे देश में देखने को मिली. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के विजयरथ को रोका और 5 विकेट से रौंदकर बाहर का रास्ता दिखाया. लेकिन जीत के शोर में एक महारिकॉर्ड दब गया जो असंभव जैसा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Umpire
Umpire

IND W vs AUS W Women's World Cup Semi Final: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत गूंज पूरे देश में देखने को मिली. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के विजयरथ को रोका और 5 विकेट से रौंदकर बाहर का रास्ता दिखाया. मुकाबले में रिकॉर्ड्स बौछार नजर आई. लेकिन इस मुकाबले से निकालकर हम आपको उस महारिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका टूटना असंभव जैसा ही है.

टीम इंडिया ने बनाया ये रिकॉर्ड

सेमीफाइनल मुकाबले भारतीय महिला टीम ने वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज कर महारिकॉर्ड कायम किया. हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया के 338 रनों का पहाड़ भी छोटा नजर आया. दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रनों की बारिश कर दी. गेंदबाजों के लिए पिच कब्रगाह साबित हुई. इस मुकाबले में जेमिमा रॉड्रिग्स और फीबी लिचफील्ड के बल्ले से ताबड़तोड़ शतकीय पारियां देखने को मिलीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

बना 781 रन का असंभव जैसा रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. कंगारू टीम की तरफ से फीबी लिचफील्ड ने 119 रन की पारी खेली जिसमें 17 चौके और 3 छक्के देखने को मिले. वहीं, एलिस पेरी और एश्ले गार्डनर के बल्ले से भी अर्धशतक देखने को मिले. जब बारी टीम इंडिया की आई तो एक तरफ से जेमिमा खूंटा गाड़कर खड़ी रहीं तो दूसरी तरफ से कभी हरमनप्रीत कौर, कभी दीप्ति तो कभी ऋचा घोष ने विरोधी टीम की बखिया उधेड़ी. इस तरह से इस मुकाबले में 781 रन बने. इसी वर्ल्ड कप में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच लीग स्टेज में 679 रन का रिकॉर्ड बना था जो ध्वस्त हो गया है.

जेमिमा रहीं मैच की नायिका 

टीम इंडिया की जीत की नायिका जेमिमा रॉड्रिग्स की साबित हुईं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए करो या मरो के मुकाबले में 127 रन की मैच विनिंग पारी खेली. हरमनप्रीत कौर शतक से चूकीं और 89 रन पर आउट हो गईं. भारत ने इस मुकाबले को 5 विकेट से जीता और फाइनल का टिकट कटा लिया है. 2 नवंबर को फाइनल मुकाबला टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. 

ये भी पढ़ें.. Women's World Cup Semi Final: सबसे बड़े चेज के साथ उलटफेर... 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का टूटा घमंड, फाइनल में भारत

महिला वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन

781 - IND-W बनाम AUS-W, दिल्ली, 2025
679 - IND-W बनाम AUS-W, मुंबई DYP, 2025 WC
678 - ENG-W बनाम SA-W, ब्रिस्टल, 2017 WC
661 - IND-W बनाम AUS-W, विशाखापत्तनम, 2025 WC
651 - IND-W बनाम SA-W, कोलंबो RPS, 2025

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND W VS AUS W

Trending news

चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
mumbai
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
mumbai
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
weather update
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
Priyank Kharge
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
Mohammad Azharuddin
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
Mumbai News
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?