ODI में बना 781 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, कब्रगाह बनी पिच, त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज

IND W vs AUS W Women's World Cup Semi Final: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत गूंज पूरे देश में देखने को मिली. टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के विजयरथ को रोका और 5 विकेट से रौंदकर बाहर का रास्ता दिखाया. मुकाबले में रिकॉर्ड्स बौछार नजर आई. लेकिन इस मुकाबले से निकालकर हम आपको उस महारिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका टूटना असंभव जैसा ही है.

टीम इंडिया ने बनाया ये रिकॉर्ड

सेमीफाइनल मुकाबले भारतीय महिला टीम ने वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज कर महारिकॉर्ड कायम किया. हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया के 338 रनों का पहाड़ भी छोटा नजर आया. दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रनों की बारिश कर दी. गेंदबाजों के लिए पिच कब्रगाह साबित हुई. इस मुकाबले में जेमिमा रॉड्रिग्स और फीबी लिचफील्ड के बल्ले से ताबड़तोड़ शतकीय पारियां देखने को मिलीं.

Add Zee News as a Preferred Source

बना 781 रन का असंभव जैसा रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. कंगारू टीम की तरफ से फीबी लिचफील्ड ने 119 रन की पारी खेली जिसमें 17 चौके और 3 छक्के देखने को मिले. वहीं, एलिस पेरी और एश्ले गार्डनर के बल्ले से भी अर्धशतक देखने को मिले. जब बारी टीम इंडिया की आई तो एक तरफ से जेमिमा खूंटा गाड़कर खड़ी रहीं तो दूसरी तरफ से कभी हरमनप्रीत कौर, कभी दीप्ति तो कभी ऋचा घोष ने विरोधी टीम की बखिया उधेड़ी. इस तरह से इस मुकाबले में 781 रन बने. इसी वर्ल्ड कप में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच लीग स्टेज में 679 रन का रिकॉर्ड बना था जो ध्वस्त हो गया है.

जेमिमा रहीं मैच की नायिका

टीम इंडिया की जीत की नायिका जेमिमा रॉड्रिग्स की साबित हुईं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए करो या मरो के मुकाबले में 127 रन की मैच विनिंग पारी खेली. हरमनप्रीत कौर शतक से चूकीं और 89 रन पर आउट हो गईं. भारत ने इस मुकाबले को 5 विकेट से जीता और फाइनल का टिकट कटा लिया है. 2 नवंबर को फाइनल मुकाबला टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें.. Women's World Cup Semi Final: सबसे बड़े चेज के साथ उलटफेर... 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का टूटा घमंड, फाइनल में भारत

महिला वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन

781 - IND-W बनाम AUS-W, दिल्ली, 2025

679 - IND-W बनाम AUS-W, मुंबई DYP, 2025 WC

678 - ENG-W बनाम SA-W, ब्रिस्टल, 2017 WC

661 - IND-W बनाम AUS-W, विशाखापत्तनम, 2025 WC

651 - IND-W बनाम SA-W, कोलंबो RPS, 2025