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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 में पहली बार बना 457 रन का महारिकॉर्ड, उड़ाए 30 छक्के और 35 चौके, खूंखार बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी

IPL 2026 में पहली बार बना 457 रन का महारिकॉर्ड, उड़ाए 30 छक्के और 35 चौके, खूंखार बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी

IPL 2026: आमतौर पर एक टी20 मैच में 457 रन बनना असंभव के बराबर है, लेकिन रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच में खेले गए IPL 2026 के मैच में रनों और छक्कों की सुनामी आ गई. इस IPL टी20 मैच में ऐसा भयंकर तूफान मचा कि 457 रन भी आसानी से बन गए. इस मैच के दौरान 35 चौकों और 30 गगनचुंबी छक्कों ने फैंस के होश उड़ाकर रख दिए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 06, 2026, 10:02 AM IST
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IPL 2026 में पहली बार बना 457 रन का महारिकॉर्ड, उड़ाए 30 छक्के और 35 चौके, खूंखार बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी

IPL 2026: आमतौर पर एक टी20 मैच में 457 रन बनना असंभव के बराबर है, लेकिन रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच में खेले गए IPL 2026 के मैच में रनों और छक्कों की सुनामी आ गई. इस IPL टी20 मैच में ऐसा भयंकर तूफान मचा कि 457 रन भी आसानी से बन गए. इस मैच के दौरान 35 चौकों और 30 गगनचुंबी छक्कों ने फैंस के होश उड़ाकर रख दिए. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला गया यह IPL 2026 का टी20 मैच इतिहास में दर्ज हो गया.

IPL 2026 में पहली बार बना 457 रन का महारिकॉर्ड

IPL 2026 में पहली बार किसी मैच में 457 रन का महारिकॉर्ड बन गया है. इस मैच की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई. रविवार को बेंगलुरु के एक चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट गंवा कर 250 रन बोर्ड पर टांग दिए. इससे पहले 18 साल के IPL इतिहास में कभी भी किसी टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया था. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए टिम डेविड ने नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 280 की स्ट्राइक रेट से 8 छक्के और 3 चौके लगाए. टिम डेविड ने सिर्फ 25 गेंद पर 70 रन की नाबाद पारी खेली.

रहम की भीख मांगते हुए नजर आए गेंदबाज

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए टिम डेविड के अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली. देवदत्त पडिक्कल ने 172.41 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए. वहीं, कप्तान रजत पाटीदार ने सिर्फ 19 गेंदों पर 48 रन कूट दिए. रजत पाटीदार ने अपनी पारी में 1 चौका और 6 छक्के लगाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की पारी में कुल 14 चौके और 19 छक्के लगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाजों के सामने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के गेंदबाज बेबस नजर आए.

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चेन्नई सुपर किंग्स ने भी लड़ी लड़ाई

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने 250 रन का स्कोर टांग दिया था. टी20 क्रिकेट में कभी भी 251 रन का टारगेट चेज नहीं आसान नहीं होता है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत 100 प्रतिशत तय थी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की इस IPL मैच में जीत पक्की हो चुकी थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने भी कुछ लड़ाई लड़ी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के 251 रनों के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने कुछ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन यह टीम 43 रन से हार गई. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 251 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.4 ओवर में 207 रन पर ऑलआउट हो गई. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की पारी में कुल 21 चौके और 11 छक्के लगे.

बन गया 457 रन का महारिकॉर्ड

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच में खेले गए IPL 2026 के इस मैच में कुल 457 रन बने. इस दौरान 35 चौके और 30 छक्के लगे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए सरफराज खान ने एक छोर से बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों में 50 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी में सरफराज ने 8 चौके और 2 छक्के लगाए. प्रशांत वीर ने 29 गेंदों में 43 रन बनाए और उन्होंने जेमी ओवरटन के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 57 रन जोड़े. जेमी ओवरटन ने 37 रनों का योगदान दिया.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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