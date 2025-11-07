T20 में पहली बार बना 549 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, उड़ाए 38 छक्के और 43 चौके, खूंखार बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी

लोगों के लिए यह एक नई बात है, क्योंकि आमतौर पर 120 गेंदों वाले एक टी20 मैच में 500 रन बनना असंभव के बराबर है. लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है. एक टी20 मैच में एक बार ऐसा भयंकर तूफान मचा कि 549 रन का आंकड़ा भी आसानी से पार हो गया. एक टी20 मैच ऐसा भी है, जिसमें 549 रन का असंभव रिकॉर्ड भी बन गया. इस मैच के दौरान 43 चौकों और 38 गगनचुंबी छक्कों ने फैंस के होश उड़ाकर रख दिए.

T20 में पहली बार बना 549 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 क्रिकेट में 549 रन के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन इस फॉर्मेट में ये असंभव सा दिखने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया एक T20 मैच इतिहास में दर्ज हो गया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 2024 में बेंगलुरु में खेले गए एक टी20 मैच में 549 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जिसमें 43 चौके और 38 गगनचुंबी छक्के लगे थे. T20 क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ, जब ये असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. T20 क्रिकेट में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई.

सनराइजर्स हैदराबाद ने खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 15 अप्रैल 2024 को इस ऐतिहासिक IPL मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 287 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. यह आईपीएल के इतिहास में किसी भी टीम का हाईएस्ट टोटल भी है. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ओपनर ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए सिर्फ 41 गेंदों पर 102 रनों की पारी खेली. ट्रेविस हेड ने 248.78 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 9 चौके और 8 छक्के लगाए.

रहम की भीख मांगते हुए नजर आए गेंदबाज

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड के अलावा हेनरिक क्लासेन ने 31 गेंदों पर 67 रनों की पारी खेली. हेनरिक क्लासेन ने 216.12 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 2 चौके और 7 छक्के लगाए. वहीं, ऑलराउंडर अब्दुल समद ने सिर्फ 10 गेंदों पर 37 रन कूट दिए. अब्दुल समद ने अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के लगाए. सनराइजर्स हैदराबाद की पारी में कुल 19 चौके और 22 छक्के लगे. सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज बेबस नजर आए.

फिर शुरू हुई विस्फोटक बैटिंग

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 287 रन का स्कोर टांग दिया था. टी20 क्रिकेट में कभी भी 287 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ है. सनराइजर्स हैदराबाद की जीत 100 प्रतिशत तय थी. सनराइजर्स हैदराबाद की इस टी20 मैच में जीत पक्की हो चुकी थी, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी कुछ ऐसा कर दिया जिसने वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए.

बन गया असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

सनराइजर्स हैदराबाद के 287 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगभग जीत दर्ज कर ही ली थी, लेकिन यह टीम 25 रन से चूक गई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 287 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 262 रन ठोक डाले, लेकिन वह मैच नहीं जीत पाई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी में कुल 24 चौके और 16 छक्के लगे. इस टी20 मैच में कुल 549 रन बने, जो किसी टी20 मैच में बने सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. इस दौरान 43 चौके और 38 छक्के लगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने तूफानी बैटिंग करते हुए सिर्फ 35 गेंदों पर 83 रनों की पारी खेली. दिनेश कार्तिक ने 237.14 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 5 चौके और 7 छक्के लगाए. इसके अलावा फाफ डु प्लेसिस ने 28 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली. फाफ डु प्लेसिस ने 221.42 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 7 चौके और 4 छक्के लगाए.