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Hindi Newsक्रिकेटT20 मैच में बने 549 रन... बल्लेबाजों ने गेंदबाजों पर नहीं किया रहम, 38 छक्कों से थर्राया स्टेडियम

T20 मैच में बने 549 रन... बल्लेबाजों ने गेंदबाजों पर नहीं किया रहम, 38 छक्कों से थर्राया स्टेडियम

IPL 2026: आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. दिलचस्प बात ये है कि ओपनिंग मैच में जिन दो टीमों के बीच टक्कर है, उन्होंने दो साल पहले क्रिकेट के मैदान पर अद्भुत कारनामा किया था. RCB बनाम SRH मैच में क्रिकेट के मैदान पर एक नई कहानी लिखी गई थी. एक साथ कई रिकॉर्ड्स चकनाचूर हो गए थे और चौकों-छक्कों की बरसात से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम थर्रा गया था.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:15 PM IST
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IPL के इस मैच में बने 549 रन (PHOTO- File Photo)
IPL के इस मैच में बने 549 रन (PHOTO- File Photo)

IPL 2026: दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय टी20 लीग एक बार फिर फैंस के दिलों पर दस्तक देने को तैयार है. आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. दिलचस्प बात ये है कि ओपनिंग मैच में जिन दो टीमों के बीच टक्कर है, उन्होंने दो साल पहले क्रिकेट के मैदान पर अद्भुत कारनामा किया था. हालांकि, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए उस मुकाबले को दोनों टीमों के गेंदबाज बिल्कुल याद नहीं करना चाहेंगे. आईपीएल 2026 का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा.

फैंस को पूरी उम्मीद है कि IPL 2026 का पहला मुकाबला ही ब्लॉकबस्टर होने वाला है. RCB बनाम SRH के बीच होने वाले ओपनिंग मैच से पहले पुरानी यादें भी ताजा हो गई हैं. इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि टीमें भी वही दोनों हैं और स्टेडियम भी वही... जहां अक्सर रनों की सुनामी देखने को मिलती है. 

RCB बनाम SRH मैच में बने थे 549 रन

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दो साल पहले, आईपीएल 2024 में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने-सामने हुई थीं, तब क्रिकेट के मैदान पर एक नई कहानी लिखी गई थी. एक साथ कई रिकॉर्ड्स चकनाचूर हो गए थे और चौकों-छक्कों की बरसात से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम थर्रा गया था. इस मैच में कुल 549 रन बने थे, जो किसी भी टी20 मैच का उच्चतम स्कोर है.

ट्रेविस हेड ने जड़ा तूफानी शतक

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 287 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ओपनर ट्रेविस हेड ने RCB के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 41 गेंदों पर 102 रनों की तूफानी पारी खेली थी. वहीं, अंतिम ओवरों में हेनरिक क्लासेन ने 216.12 की स्ट्राइक रेट से 31 गेंदों पर 67 रन बनाए थे. SRH की पारी में 19 चौके और 22 छक्के लगे थे.

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RCB ने जवाब में बनाए 262 रन

इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने सरेंडर नहीं किया और SRH के गेंदबाजों की भी जमकर धुनाई हुई. विराट कोहली ने 20 गेंदों पर 42 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई. विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने 35 गेंदों पर 83 रन बनाकर RCB को मैच में बनाए रखा, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से सपोर्ट नहीं मिला. आरसीबी ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 262 रन बना दिए, लेकिन SRH ने 25 रन से ये हाई स्कोरिंग मुकाबला जीत लिया. RCB की पारी में 24 चौके और 16 छक्के लगे.

ये भी पढ़ें: ये है PSL की औकात! इस खिलाड़ी ने पहले बहाना बनाकर पाकिस्तान को दिखाया ठेंगा, फिर CSK में हुआ शामिल

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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