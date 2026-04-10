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Hindi Newsक्रिकेटIPL मैच में 549 रन का नामुमकिन रिकॉर्ड... बेबस होकर आसमान ताकते रहे गेंदबाज, 37 छक्कों और 43 चौकों से मचा हाहाकार

IPL मैच में 549 रन का नामुमकिन रिकॉर्ड... बेबस होकर आसमान ताकते रहे गेंदबाज, 37 छक्कों और 43 चौकों से मचा हाहाकार

Unbreakable Cricket Record: आईपीएल 2026 का लुत्फ हर कोई उठा रहा है. कभी हाई स्कोरिंग का रोमांच नजर आता है तो कभी लो स्कोरिंग मुकाबले में तबाही देखने मिल रही है. इसे रिकॉर्ड्स की लीग कहें तो भी गलत नहीं होगा. 2024 में आईपीएल में 549 रन का ऐसा रिकॉर्ड बना, जिसका टूटना नामुमकिन नजर आता है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 10, 2026, 10:04 AM IST
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Dinesh Karthik (BCCI)
Dinesh Karthik (BCCI)

Unbreakable Cricket Record: आईपीएल 2026 में कई रिकॉर्ड बन रहे हैं तो कई टूट रहे हैं. कभी हाई स्कोरिंग का रोमांच दिखता है तो कभी लो स्कोरिंग मुकाबला भी फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हो रहा है. यूं तो इसे युवाओं की लीग कहा जाता है, लेकिन इसे रिकॉर्ड्स की लीग भी कहें तो गलत नहीं होगा. हर सीजन इस लीग में कुछ ऐसा कारनामा हो जाता है जो ऐतिहासिक साबित होता है. ऐसा ही कुछ 2024 में हुआ था, जब एक मैच में 549 रन बन गए थे और फैंस से लेकर खिलाड़ी तक सभी पूरे मैच में आसमान ताकते रह गए.

किन टीमों के बीच था मुकाबला?

ये रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले में बना. बेंगलुरू के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब हैदराबाद की टीम ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल टांगा तो जीत एकतरफा नजर आ रही थी. लेकिन चौकों-छक्कों का तूफान हैदराबाद की पारी के साथ नहीं थमा. आरसीबी के बल्लेबाजों पर भी चौकों-छक्कों का भूत चढ़ा नजर आया. भले ही आरसीबी की टीम हार गई, लेकिन 37 छक्कों और 43 चौकों के इस मुकाबले से गेंदबाजों में हाहाकार मचा नजर आया. 

आरसीबी ने जीता था टॉस

आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. हैदराबाद की तरफ से तूफानी शुरुआत हुई, हालांकि अभिषेक 34 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन उनके पार्टनर ट्रेविस हेड ने गेंदबाजों का बेड़ा गर्क कर दिया. उन्होंने महज 41 गेंद में 9 चौकों और 8 छक्कों की बदौलत 102 रन की तूफानी पारी खेली. हेनरिक क्लासेन उनका साथ दिया और 216.12 के स्ट्राइक रेट से 67 रन की पारी खेली. इस पारी में 7 छक्के और 2 चौके शामिल थे. 

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मारक्रम और समद ने भी काटा गदर

एडेन मारक्रम और अब्दुल समद ने भी बहती गंगा में हाथ धोए. मारक्रम ने 17 गेंद में 32 रन की पारी खेली. समद ने 370 के स्ट्राइक रेट से महज 10 गेंद में 37 रन ठोके. उनकी इस पारी में 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे. इन पारियों की बदौलत टीम ने बोर्ड पर 287 रन टांग दिए. आरसीबी ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था और किसी की भी इकोनॉमी 10 से नीचे नहीं देखने को मिली. 

ये भी पढे़ं.. IPL का करिश्माई रिकॉर्ड, डेथ ओवर में फिफ्टी लगाने वाले बैटर, 13 साल बाद ऐसा कारनामा

आरसीबी के कार्तिक ने लूटी महफिल

आरसीबी की तरफ से हमेशा की तरह विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ने जोरदार शुरुआत दी. विराट ने 20 गेंद में 42 रन की पारी खेली, डु प्लेसिस ने 28 गेंद में 62 रन ठोके जिसमें 7 चौके और 4 छक्के जमाए. इसके बाद टीम के 3 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सके. लेकिन बैटिंग करने आए दिनेश कार्तिक ने 35 गेंद में 83 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 5 चौके जमाए थे. उन्होंने टीम के स्कोर को 250 के करीब पहुंचा दिया था, लेकिन उनके आउट होते ही आरसीबी की उम्मीदें टूट गईं. लेकिन मुकाबले में 549 रन का रिकॉर्ड बना जो अटूट नजर आता है. किसी टी20 मैच में ये सबसे बड़ा टोटल है. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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