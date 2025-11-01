T20I में पहली बार बना 517 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, उड़ाए 35 छक्के और 46 चौके, खूंखार बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी

लोगों के लिए यह एक नई बात है, क्योंकि आमतौर पर 120 गेंदों वाले एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 500 रन बनना असंभव के बराबर है. लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है. एक टी20 इंटरनेशनल मैच में एक बार ऐसी भयंकर तबाही मची कि 500 रन का आंकड़ा भी आसानी से पार हो गया. एक टी20 इंटरनेशनल मैच ऐसा भी है, जिसमें 517 रन का असंभव रिकॉर्ड भी बन गया. इस मैच के दौरान 46 चौकों और 35 गगनचुंबी छक्कों ने फैंस के होश उड़ाकर रख दिए.

T20I में पहली बार बना 517 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 517 रन के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन इस फॉर्मेट में ये असंभव सा दिखने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है. साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया एक T20 इंटरनेशनल मैच इतिहास में दर्ज हो गया. साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच 2023 में सेंचुरियन में खेले गए एक टी20 इंटरनेशनल मैच में 517 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जिसमें 46 चौके और 35 गगनचुंबी छक्के लगे थे. T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ, जब ये असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई.

वेस्टइंडीज ने खड़ा किया पहाड़ जैसा स्कोर

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 मार्च 2023 को इस ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 258 रन का स्कोर बोर्ड पर टांग दिया. वेस्टइंडीज के लिए जॉनसन चार्ल्स ने नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए सिर्फ 46 गेंदों पर 118 रनों की पारी खेली. जॉनसन चार्ल्स ने 256.52 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 10 चौके और 11 छक्के लगाए.

गेंदबाज बेबस नजर आए

वेस्टइंडीज के लिए जॉनसन चार्ल्स के अलावा काइल मेयर्स ने 27 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली. काइल मेयर्स ने 188.88 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 5 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं, रोमारियो शेफर्ड ने सिर्फ 18 गेंदों पर 41 रन कूट दिए. रोमारियो शेफर्ड ने अपनी पारी में 1 चौका और 4 छक्के लगाए. वेस्टइंडीज की पारी में कुल 17 चौके और 22 छक्के लगे. वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के सामने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज बेबस नजर आए.

साउथ अफ्रीका ने कर दिया असंभव कारनामा

वेस्टइंडीज की टीम ने 258 रन का स्कोर टांग दिया था. तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी कोई टीम हार सकती है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी 259 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ था. वेस्टइंडीज को अपनी जीत का 100 प्रतिशत भरोसा था. वेस्टइंडीज ने मान लिया था कि अब इस टी20 इंटरनेशनल मैच में उनकी जीत पक्की हो चुकी है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने वर्ल्ड क्रिकेट के होश उड़ाकर रख दिए.

बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के 259 रनों के लक्ष्य के जवाब में साउथ अफ्रीका ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 259 रन ठोक डाले और 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह पहला मौका था, जब किसी टीम ने 259 रन का टारगेट चेज करते हुए जीत हासिल की. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है. साउथ अफ्रीका की पारी में कुल 29 चौके और 13 छक्के लगे. इस टी20 इंटरनेशनल मैच में कुल 517 रन बने, जो किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में बने सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है. इस दौरान 46 चौके और 35 छक्के लगे.