Advertisement
trendingNow13056802
Hindi Newsक्रिकेटमहिला T20I में नया महारिकॉर्ड.. IND W vs SL W मैच में लगा रनों का अंबार, दूसरी बार 400 का आंकड़ा पार

महिला T20I में नया महारिकॉर्ड.. IND W vs SL W मैच में लगा रनों का अंबार, दूसरी बार 400 का आंकड़ा पार

एक टी20 मैच में 400 रन का आंकड़ा पार होना आम बात नहीं है. फिर बात महिलाओं की हो तो ये कारनामा और भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच चौथे टी20 मुकाबले में नया महारिकॉर्ड कायम हो गया. महिला टी20 इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ जब 400 रन का पहाड़नुमा आंकड़ा पार हो गया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Smriti Mandhana
Smriti Mandhana

एक टी20 मैच में 400 रन का आंकड़ा पार होना आम बात नहीं है. फिर बात महिलाओं की हो तो ये कारनामा और भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच चौथे टी20 मुकाबले में नया महारिकॉर्ड कायम हो गया. महिला टी20 इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ जब 400 रन का पहाड़नुमा आंकड़ा पार हो गया. भारत और श्रीलंका, दोनों की टीमों की तरफ से दमदार बैटिंग देखने को मिली. टीम इंडिया ने श्रीलंका को 222 रन का लक्ष्य रख दिया, जिसके जवाब में लंका ने भी दमदार शुरुआत की थी. 

श्रीलंका ने जीता था टॉस

तिरवनंतपुरम में हुए इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जिसके बाद भारत की ओपनर्स शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना भूखी शेरनियों की तरह गेंदबाजों पर टूट पड़ीं. शेफाली ने 12 चौकों और एक छक्के की बदौलत 46 गेंद में 179 रन की पारी खेली. वहीं, स्मृति मंधाना ने 11 चौकों और 3 छक्कों के दम पर 48 गेंद में 80 रन ठोककर टीम इंडिया को बेहद दमदार शुरुआत दी. दोनों के बीच 162 रन की पार्टनरशिप देखने को मिली.

Add Zee News as a Preferred Source

ऋचा-हरमनप्रीत ने 200 पार किया आंकड़ा

स्मृति और शेफाली के विकेट के बाद ऋचा घोष और हरमनप्रीत ने टीम को 200 पार पहुंचाने का जिम्मा उठाया. ऋचा ने 4 चौके और 3 छक्कों की बदौलत महज 16 गेंद में ही 40 रन की पारी खेली. वहीं, कप्तान कौर ने 10 गेंद में 16 रन बनाकर टीम के स्कोर को 221 तक पहुंचा दिया. जिसके जवाब में श्रीलंका ने भी शुरुआत दमदार की लेकिन फिर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई. श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए. 

ये भी पढ़ें..  120 गेंद पर 221 रन... 'घायल शेरनी' की तरह दहाड़ीं मंधाना, शेफाली ने भी मचाया गदर

दूसरी बार पार हुआ 400 का आंकड़ा

इस मुकाबले में कुल 412 रन बने. महिला टी20 के इतिहास में दूसरी बार इस फॉर्मेट में 400 का आंकड़ा पार हुआ. इससे पहले 2023 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले में 425 रन बने थे. ऐसे में 2 साल पुराना ये रिकॉर्ड आज बाल-बाल बच गया. फुल मेंबर टीमों के रिकॉर्ड में अब ये दो मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं. भारत और इंग्लैंड के बीच 2018 में बना 397 रन का रिकॉर्ड अब तीसरे नंबर पर खिसक चुका है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
Supreme Court
सेंगर को जेल या बेल...अरावली पर क्या आएगा फैसला? आज दिखेगा 'सुप्रीम शो टाइम'
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
weather update
झमाझम बारिश या कड़ाके की ठंड? न्यू ईयर पर कैसा रहेगा मौसम, IMD ने उठा दिया पर्दा
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
Ajit Pawar
BMC चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
Mehbooba Mufti
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
operation sindoor
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?