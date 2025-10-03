Advertisement
trendingNow12946347
Hindi Newsक्रिकेट

गजब रिकॉर्ड: 26 छक्के, 86 चौके... टेस्ट नहीं ODI में बना 872 रन का अनूठा World Record, बेबसी से आसमान ताकते रहे गेंदबाज

Unique ODI World Record: टेस्ट क्रिकेट वो फॉर्मेट जहां बल्लेबाजों की परीक्षा होती और घंटों मैदान पर टिककर टीम बोर्ड पर रनों का अंबार लगा देती है. लेकिन जब बात वनडे या टी20 की आती है तो सीमित गेंदों बड़े स्कोर बनाना टीम के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होता है. लेकिन एक मैच में ऐसा चमत्कार देखने को मिला जिसपर विश्वास करना भी मुश्किल होता है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 04, 2025, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ODI World Record
ODI World Record

Unique ODI World Record: टेस्ट क्रिकेट वो फॉर्मेट जहां बल्लेबाजों की परीक्षा होती और घंटों मैदान पर टिककर टीम बोर्ड पर रनों का अंबार लगा देती है. लेकिन जब बात वनडे या टी20 की आती है तो सीमित गेंदों बड़े स्कोर बनाना टीम के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होता है. लेकिन एक मैच में ऐसा चमत्कार देखने को मिला जिसपर विश्वास करना भी मुश्किल होता है. हम आपको बताने जा रहे हैं वनडे के 872 रन के असंभव से रिकॉर्ड के बारे में. जिस मैच में ये रिकॉर्ड कायम हुआ उसमें एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पोटिंग जैसे बल्लेबाज खेलने उतरे थे. 

चेज हुए थे 434 रन

यह मुकाबला साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था. आमतौर पर वनडे क्रिकेट में 350 रन भी चेज करना किसी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच में 434 रन भी चेज हो गए थे. साउथ अफ्रीका के लिए ये मैच ऐतिहासिक साबित हुआ था क्योंकि इस टीम ने महज 1 विकेट रहते ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ी हार दी थी. 434 रन बोर्ड पर लगाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा. 

Add Zee News as a Preferred Source

872 रन का महारिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. ओपनर एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिच ने धमाकेदार शुरुआत की. दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई, गिलक्रिस्ट ने 55 जबकि कैटिच ने 79 रन की आतिशी पारी खेली थी. इसके बाद बैटिंग करने उतरे रिकी पोंटिंग ने खूंटा गाड़ा और 164 रन ठोके जिसमें 9 छक्के और 13 चौके जमाए. माइकल हसी ने भी 81 रन की पारी खेली और इन बल्लेबाजों ने मिलकर बोर्ड पर 434 रन टांग दिए. ऑस्ट्रेलिया ने जीत के सपने पहले ही देख लिए थे, लेकिन किसे पता था कि अफ्रीका की तरफ से रनों की तबाही का तूफान आने वाला है. 

रोमांचक था लास्ट ओवर थ्रिलर

साउथ अफ्रीका की टीम पहाड़नुमा टारगेट चेज करने उतरी. अफ्रीका को पहला झटका महज 3 रन के स्कोर पर लगा. लेकिन ओपनर और कप्तान ग्रीम स्मिथ ने 90 रन की पारी खेलकर टीम को पटरी पर रखा. दूसरे छोर पर उन्हें हर्शल गिब्स का साथ मिला जिन्होंने 175 रन की पारी महज 111 गेंद में खेली और 21 चौके जबकि 7 छक्के जमाए. मार्क बाउचर ने भी 50 रन की पारी खेलकर टीम को जिंदा रखा. इसके बाद टीम लड़खड़ाई और 428 के स्कोर पर टीम के 8 विकेट गिर चुके थे. आखिरी ओवर में अफ्रीकी टीम को 6 रन की दरकार थी, लेकिन जब टीम को जीत के लिए महज 2 रन चाहिए थे तो तीसरी गेंद पर एक विकेट ने सभी की धड़ने बढ़ा दीं. लेकिन अगली दो गेंद पर आसानी से अफ्रीकी बैटर्स ने आसानी से टारगेट को चेज किया. 

ये भी पढे़ं.. असंभव: 352, 133, 100, 295... क्रिकेट इतिहास में गढ़ा 1107 रन नामुमकिन रिकॉर्ड, 3 दिन रहम की भीख मांगते रहे गेंदबाज

26 छक्के और 86 चौके

यह वो मैच था जिसमें एक वनडे मैच का सबसे बड़ा स्कोर बना. इसके बाद अभी तक इतना बड़ा स्कोर वनडे में नहीं देखने को मिला है. इस मुकाबले में 26 छक्के और 86 चौके देखने को मिले थे. 20 साल से ये रिकॉर्ड कायम है लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कितने साल और ये महारिकॉर्ड अमर रहता है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Maharashtra news
बालासाहेब की विरासत पर गहराई सियासत, रामदास कदम के आरोप से मचा भूचाल
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
cyclone shakti 2025
Shakti: कराची से भारत की तरफ आ रहा है साइक्लोन 'शक्ति', इन राज्यों में मचाएगा तबाही
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
Terrorism
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, पुलिस ने इस आतंकी के घर को किया कुर्क
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
karnataka
पेट में बच्चा लेकर पैदा हुआ शिशु, डॉक्टरों का चकराया सिर, सामने आया अनोखा मामला
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
bulldozer action
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
Tamil Nadu Stampede
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
PM Modi ITI Toppers
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
Nagpur couple dies Italy accident
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
;