Advertisement
trendingNow12986938
Hindi Newsक्रिकेट

ODI क्रिकेट की 5 सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप, दुनिया की ये विस्फोटक जोड़ी है नंबर 1

वनडे क्रिकेट में एक से बढ़कर एक दिग्गज हुए हैं. कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कई सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में लंबी पारी के साथ साझेदारी भी काफी मायने रखती है. आइए जानते हैं ODI के टॉप 5 पार्टनरशिप के बारे में.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 03, 2025, 06:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

West indies
West indies

वनडे क्रिकेट में एक से बढ़कर एक दिग्गज हुए हैं. कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कई सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में लंबी पारी के साथ साझेदारी भी काफी मायने रखती है. अपनी टीम के लिए मैच बनाने खातिर एक बड़ी पार्टनरशिप करना अहम रोल अदा करती है. ऐसे में हम बात कर रहे हैं ऐसे ही 5 सबसे बड़ी साझेदारियों के बारे में. क्या आपको पता है सबसे बड़ी साझेदारी कितने रनों की हुई है? वनडे क्रिकेट इतिहास में 2 बार ऐसे मौका आया है जब सलामी बल्लेबाजों ने 300 रनों के ऊपर साझेदारी की है. बहरहाल आइए जानते हैं ODI के टॉप 5 पार्टनरशिप के बारे में.

जेडी कैंपवेल-शाई होप

पहले नंबर पर वेस्टइंडीज के जेडी कैंपवेल-शाई होप के बीच हुई साझेदारी है.  दोनों ही बल्लेबाजों ने वनडे क्रिकेट में इतिहास कायम कर दिया है. ऐसी ऐतिहासिक साझेदारी आजतक कोई नहीं कर पाया है. उन्होंने ये रिकॉर्ड आयरलैंड के खिलाफ कायम किया था. डबलिन क्रिकेट ग्राउंड पर वेस्टइंडीज ने 5 मई 2019 में 365 रनों की साझेदारी की थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इमाम उल हक और फखर जमां

दूसरे नंबर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम कायम है. 20 जुलाई 2018 पाकिस्तान के फखर जमां और इमाम उल हक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 304 रनों की साझेदारी की थी.  यह वनडे क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है.

तमीम इकबाल-लिटन दास

लिस्ट में तीसरे नंबर पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों का नाम कायम है. 6 मार्च 2020 को खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रचंड रिकॉर्ड स्थापित किया था. लिटन दास और तमीम इकबाल के बीच 292 रनों की ऐतिहासिक पार्टनरशिप देखने को मिली थी.

सनथ जयसूर्या और उपुल थरंगा

इस फेहरिस्त में चौथे पायदान पर श्रीलंका की टीम का नाम है. श्रीलंका के महान खिलाड़ी सनथ जयसूर्या और उपुल थरंगा के बीच 1 जुलाई 2006 को वनडे क्रिकेट की रिकॉर्ड साझेदारी देखने को मिली थी. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में 286  रनों की गजब की साझेदारी देखने को मिली थी.

टिम डेविड और डेविड वार्नर

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का नाम काबिज है. 26 जनवरी 2017 को खेले गए पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वॉर्नर और टिम डेविड ने वनडे क्रिकेट इतिहास की पांचवीं सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड स्थापित किया था. दोनों खिलाड़ियों के बीच 284 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप देखने को मिली थी.

ये भी पढ़ें: टी20I के छक्कों के बादशाह, सबसे तेजी से 100 छक्के ठोकने वाले 3 दिग्गज, ये तूफानी बल्लेबाज है नंबर 1

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ODIs history

Trending news

जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
IHPL
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
Nuclear Test
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
Kerala
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
ahmedabad plane crash
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
Ban on Pornography
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
Jammu Kashmir
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
uddhav thackeray
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
air pollution
ये गर्व नहीं शर्म का विषय... दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में सब के सब भारत के
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त
hideouts
सुरक्षा बलों का 'SADO' अभियान: कश्मीर के जंगलों में दो पुराने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त