ODI क्रिकेट की 5 सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप, दुनिया की ये विस्फोटक जोड़ी है नंबर 1

वनडे क्रिकेट में एक से बढ़कर एक दिग्गज हुए हैं. कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कई सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया है. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में लंबी पारी के साथ साझेदारी भी काफी मायने रखती है. अपनी टीम के लिए मैच बनाने खातिर एक बड़ी पार्टनरशिप करना अहम रोल अदा करती है. ऐसे में हम बात कर रहे हैं ऐसे ही 5 सबसे बड़ी साझेदारियों के बारे में. क्या आपको पता है सबसे बड़ी साझेदारी कितने रनों की हुई है? वनडे क्रिकेट इतिहास में 2 बार ऐसे मौका आया है जब सलामी बल्लेबाजों ने 300 रनों के ऊपर साझेदारी की है. बहरहाल आइए जानते हैं ODI के टॉप 5 पार्टनरशिप के बारे में.

जेडी कैंपवेल-शाई होप

पहले नंबर पर वेस्टइंडीज के जेडी कैंपवेल-शाई होप के बीच हुई साझेदारी है. दोनों ही बल्लेबाजों ने वनडे क्रिकेट में इतिहास कायम कर दिया है. ऐसी ऐतिहासिक साझेदारी आजतक कोई नहीं कर पाया है. उन्होंने ये रिकॉर्ड आयरलैंड के खिलाफ कायम किया था. डबलिन क्रिकेट ग्राउंड पर वेस्टइंडीज ने 5 मई 2019 में 365 रनों की साझेदारी की थी.

इमाम उल हक और फखर जमां

दूसरे नंबर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम कायम है. 20 जुलाई 2018 पाकिस्तान के फखर जमां और इमाम उल हक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 304 रनों की साझेदारी की थी. यह वनडे क्रिकेट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है.

तमीम इकबाल-लिटन दास

लिस्ट में तीसरे नंबर पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों का नाम कायम है. 6 मार्च 2020 को खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रचंड रिकॉर्ड स्थापित किया था. लिटन दास और तमीम इकबाल के बीच 292 रनों की ऐतिहासिक पार्टनरशिप देखने को मिली थी.

सनथ जयसूर्या और उपुल थरंगा

इस फेहरिस्त में चौथे पायदान पर श्रीलंका की टीम का नाम है. श्रीलंका के महान खिलाड़ी सनथ जयसूर्या और उपुल थरंगा के बीच 1 जुलाई 2006 को वनडे क्रिकेट की रिकॉर्ड साझेदारी देखने को मिली थी. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में 286 रनों की गजब की साझेदारी देखने को मिली थी.

टिम डेविड और डेविड वार्नर

लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का नाम काबिज है. 26 जनवरी 2017 को खेले गए पाकिस्तान के खिलाफ वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वॉर्नर और टिम डेविड ने वनडे क्रिकेट इतिहास की पांचवीं सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड स्थापित किया था. दोनों खिलाड़ियों के बीच 284 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप देखने को मिली थी.

