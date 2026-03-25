15 चौके 20 छक्के 229 रन...इन 2 खूंखार बल्लेबाजों के तांडव से घबराए थे गेंदबाज, 10 साल से अटूट है सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड

Highest Partnership in IPL History: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का इतिहास 18 साल पुराना है. 2008 से लेकर अब तक इस लीग में कई रिकॉर्ड बने और टूटे. कुछ ऐसे कीर्तिमान हैं, जो कई सालों से अमर हैं. एक ऐसा ही रिकॉर्ड है सबसे बड़ी साझेदारी का. यह रिकॉर्ड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के दो धुरंधर बल्लेबाजों के नाम है, जिन्होंने आज से ठीक 10 साल पहले यानी 2016 में मिलकर 229 रन कूट डाले थे. ये दोनों कोई और नहीं बल्कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स हैं.

विराट-एबी दोनों क्रिकेट की दुनिया के जिगरी भी हैं. जब भी यह जोड़ी क्रीज पर उतरती है तो रनों की बारिश होती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2016 के सीजन में देखने को मिला था, जब इन दोनों ने एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में तांडव मचाया था. 14 मई 2016 के दिन इन दोनों ने रिकॉर्ड बुक में एक नया अध्याय जोड़ा था. उनका यह अटूट रिकॉर्ड आज तक कायम है, जिसका टूटना बेहद मुश्किल लगता है.

गुजरात लायंस के खिलाफ मचा था तांडव

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने गुजरात लायंस के खिलाफ यह तांडव मचाया था. दोनों ने मिलकर गेंदबाजों की हालत खरब कर दी थी. विरोधी टीम के बॉलर उनके सामने बेबद दिखे थे. महज 19 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद, इन दोनों दिग्गजों ने दूसरे विकेट के लिए 229 रनों की रिकॉर्डतोड़ साझेदारी कर डाली. डिविलियर्स ने मैच में 52 गेंदों में 129 रन की पारी खेली थी, जबकि कोहली ने 55 गेंदों में 109 रन ठोके थे. उस मैच को RCB ने 144 रन से अपने नाम किया था.

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क्रिस गेल हुए थे फ्लॉप, फिर आया एबी नाम का तूफान

पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी का पहला विकेट 19 रन के स्कोर पर गिर गया था, जब धवल कुलकर्णी ने क्रिस गेल को 6 रन के निजी स्कोर पर आउट किया था. गेल 13 गेंद पर सिर्फ 1 चौका मारकर आउट हो गए थे. इसके बाद क्रीज पर उतरे एबी डिविलियर्स ने कोहली के साथ मिलकर 229 रन की ऐतिहासिक साझेदारी की. यह रिकॉर्ड आज तक अटूट है.

15 चौके और 20 छक्के उड़ाए थे

229 रन की साझेदारी में विराट कोहली ने 55 गेंद पर 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 109 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक रेट 198.19 था, जबकि एबी डिविलियर्स ने 52 गेंद पर 10 चौके और 12 तूफानी छक्कों की मदद से नाबाद 129 रन बनाए थे. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15 चौके और 20 छक्के लगाए थे. इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 248 रन बनाए थे. यह साझेदारी दूसरे विकेट के लिए हुई थी.

मैच का लेखा-जोखा

मुकाबले की बात करें तो आरसीबी ने 3 विकेट खोकर 248 रन बनाए थे. क्रिस गेल ने 6, विराट कोहली ने 109 और एबी डिविलियर्स ने 129 रन की पारी खेली थी. गुजरात लायंस जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई. टीम ने 18.4 ओवर में 104 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी. आरोन फिंच ने 38 गेंद पर 37 रन का सबसे बड़ा योगदान दिया था. 8 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे. फिंच के अलावा ड्वेन स्मिथ ने 7, कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने 11, जबकि रविंद्र जडेजा ने 21 रन बनाए थे.

आरसीबी के लिए जॉर्डन और चहल ने किया था कमाल

आरसीबी के लिए क्रिस जॉर्डन ने 4 विकेट जबकि युजवेंद्र चहल ने 3 विकेट लिए थे. एक विकेट श्रीनाथ अरविंद के खाते में गया था. आरसीबी ने यह मुकाबला 144 रन के बड़े अंतर से जीता था. एबी डिविलियर्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था, जिन्होंने 129 रन की नाबाद पारी के साथ 2 अहम कैच भी लपके थे.

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