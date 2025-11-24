T20I में पहली बार बना 350 रन की पार्टनरशिप का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, दो बल्लेबाजों ने मिलकर लिख दिया नया इतिहास

क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. क्रिकेट के खेल में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो आपके होश उड़ाकर रख देगा. एक T20 इंटरनेशनल मैच में 350 रन की पार्टनरशिप का ऐसा असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जो किसी की भी सोच से बहुत परे होगा. किसी T20 इंटरनेशनल मैच में पहली बार दो खूंखार ओपनिंग बल्लेबाजों ने मिलकर 350 रन की ऐतिहासिक पार्टनरशिप कर डाली. इसके बाद यह असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया. इस मैच में इन दो बल्लेबाजों ने विरोधी टीम के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया.

T20I में पहली बार बना 350 रन की पार्टनरशिप का असंभव रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी 350 रन की पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड लूसिया टेलर और अल्बर्टीना गलन के नाम पर दर्ज है. अर्जेंटीना महिला क्रिकेट टीम की ओपनर लूसिया टेलर और अल्बर्टीना गलन ने मिलकर 13 अक्टूबर 2023 को एक T20 इंटरनेशनल मैच में 350 रन की ऐतिहासिक पार्टनरशिप कर डाली. चाहे मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट हो या विमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी बड़ी पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड इससे पहले कभी भी और कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है.

दो बल्लेबाजों ने मिलकर लिख दिया नया इतिहास

लूसिया टेलर और अल्बर्टीना गलन ने 13 अक्टूबर 2023 को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में खेले गए इस टी20 इंटरनेशनल मैच में चिली की टीम के खिलाफ 350 रन की वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप की. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस असंभव जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई. क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा अजूबा हो गया, जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए. अर्जेंटीना की बल्लेबाज लूसिया टेलर ने सिर्फ 84 गेंदों पर 169 रनों की पारी खेली. इसके अलावा लूसिया टेलर की ओपनिंग पार्टनर अल्बर्टीना गलन ने 84 गेंदों पर 145 रनों की नाबाद पारी खेली.

त्राहि-त्राहि करते रहे गेंदबाज

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्जेंटीना की महिला क्रिकेट टीम ने चिली की टीम के खिलाफ 20 ओवर में 427 रन का माउन्ट एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा कर दिया. मेंस हो या विमेंस ये स्कोर टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर है. अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में खेले गए इस टी20 इंटरनेशनल मैच में चिली की विमेंस क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. चिली की टीम को क्या पता था कि उनका ये फैसला उनके लिए जानलेवा साबित होगा. पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर अर्जेंटीना की महिला क्रिकेट टीम ने 20 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 427 रन का ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बोर्ड पर टांग दिया.

बल्लेबाज ने चौके-छक्कों से मचाई तबाही

लूसिया टेलर ने सिर्फ 84 गेंदों पर 169 रनों की पारी खेली. लूसिया टेलर ने 201.19 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 27 चौके लगाए. इसके अलावा अल्बर्टीना गलन ने 84 गेंदों पर 145 रनों की नाबाद पारी खेली. अल्बर्टीना गलन ने 172.61 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 23 चौके लगाए. वहीं, मारिया कास्टिनेयरस ने 16 गेंदों पर तेज तर्रार 40 रन कूट दिए. मारिया कास्टिनेयरस ने 250 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 7 चौके लगाए. अर्जेंटीना को 73 रन एक्स्ट्रा के तौर पर तोहफे में मिल गए.

1 ओवर में लूटे 52 रन कूटे

अर्जेंटीना और चिली के बीच इस मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया. चिली की मीडियम पेसर फ्लोरेंसिया मार्टिनेज ने सिर्फ एक ओवर में 52 रन लुटा दिए, जिसमें 17 नो-बॉल शामिल थीं. अर्जेंटीना की बल्लेबाजों ने फ्लोरेंसिया मार्टिनेज के इस ओवर का भरपूर फायदा उठाया. दुनिया के किसी भी गेंदबाज ने इससे पहले कभी भी एक ओवर में 52 रन नहीं लुटाए थे, लेकिन ये शर्मनाक रिकॉर्ड चिली की गेंदबाज फ्लोरेंसिया मार्टिनेज ने अपने नाम पर दर्ज कर लिया. अर्जेंटीना के 427 रन के जवाब में चिली की टीम टारगेट का पीछा करते हुए 63 रन पर ढेर हो गई. अर्जेंटीना ने यह मुकाबला 364 रन से जीत लिया.

73 रन एक्स्ट्रा के तौर पर तोहफे में मिल गए

अर्जेंटीना की टीम को 73 रन एक्स्ट्रा के तौर पर तोहफे में मिल गए. इन 73 एक्स्ट्रा रनों में से 64 रन नो-बॉल, 8 रन वाइड-बॉल और 1 रन बाई के शामिल थे. मजे की बात ये रही कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 427 रन ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस टीम के बल्लेबाजों ने एक छक्का तक नहीं लगाया.