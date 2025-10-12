Advertisement
वनडे में पहली बार बना 416 रन की पार्टनरशिप का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, घंटों मैदान पर विकेट की भीख मांगते रहे गेंदबाज

क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. क्रिकेट के खेल में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो आपके होश उड़ाकर रख देगा. एक वनडे मैच में 416 रन की पार्टनरशिप का ऐसा असंभव सा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया, जो किसी की भी सोच से बहुत परे होगा. इस वनडे मैच में दो खूंखार ओपनिंग बल्लेबाजों ने मिलकर 416 रन की ऐतिहासिक पार्टनरशिप कर डाली.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 12, 2025, 03:35 PM IST
क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. क्रिकेट के खेल में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो आपके होश उड़ाकर रख देगा. एक वनडे मैच में 416 रन की पार्टनरशिप का ऐसा असंभव सा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया, जो किसी की भी सोच से बहुत परे होगा. इस वनडे मैच में दो खूंखार ओपनिंग बल्लेबाजों ने मिलकर 416 रन की ऐतिहासिक पार्टनरशिप कर डाली. इसके बाद यह असंभव सा वर्ल्ड रिकॉर्ड इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया. इस मैच में इन दो बल्लेबाजों ने विरोधी टीम के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया.

पहली बार बना 416 रन की पार्टनरशिप का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

'वनडे क्रिकेट' (50 ओवर फॉर्मेट) में सबसे बड़ी 416 रन की पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड साई सुदर्शन और नारायण जगदीशन के नाम पर दर्ज है. साई सुदर्शन और नारायण जगदीशन ने मिलकर 21 नवंबर 2022 को एक 'वनडे मैच' यानी 50 ओवर फॉर्मेट के मैच में 416 रन की ऐतिहासिक पार्टनरशिप कर डाली. चाहे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट हो या डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट इतनी बड़ी पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड इससे पहले कभी भी और कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है. साई सुदर्शन और नारायण जगदीशन ने 21 नवंबर 2022 को विजय हजारे ट्रॉफी वनडे टूर्नामेंट के दौरान एक मैच में तमिलनाडु की टीम के लिए ओपनिंग करते हुए अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 416 रन की वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप की.

घंटों मैदान पर विकेट की भीख मांगते रहे गेंदबाज

तमिलनाडु के लिए ओपनिंग बल्लेबाज नारायण जगदीशन ने 141 गेंदों में 277 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी खेली. नारायण जगदीशन ने 'वनडे क्रिकेट' यानी 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया. नारायण जगदीशन की यह 277 रनों की पारी 50 ओवर के फॉर्मेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. नारायण जगदीशन ने अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 25 चौके और 15 छक्के जड़ दिए. वहीं, उसके ओपनिंग जोड़ीदार साई सुदर्शन ने 102 गेंदों पर 154 रन ठोक दिए. साई सुदर्शन ने अपनी पारी में 19 चौके और 2 छक्के लगाए. साई सुदर्शन और नारायण जगदीशन ने ऐसी भीषण तबाही मचाई कि अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए.

50 ओवर में 506 रन ठोक डाले

साई सुदर्शन और नारायण जगदीशन की पारियों के दम पर तमिलनाडु की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में 50 ओवर में 506 रन ठोक कर तहलका मचा दिया. तमिलनाडु की टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 506 रन बोर्ड पर लगा दिए. तमिलनाडु की टीम 'वनडे' क्रिकेट यानी 50 ओवर्स की क्रिकेट में 500 या उससे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई. इस मामले में तमिलनाडु ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को भी पीछे छोड़ दिया. इंग्लैंड ने 17 जून 2022 को नीदरलैंड्स के खिलाफ 50 ओवरों की क्रिकेट में 498 रन बोर्ड पर लगाए थे. तमिलनाडु की टीम ने इस तरह इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए 'वनडे' क्रिकेट (50 ओवर्स की क्रिकेट) में ये बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

