624 रन... 78 चौके, टेस्ट में पहली बार बना ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3 दिन तक मैदान पर विकेट की भीख मांगते रहे गेंदबाज

क्रिकेट अनिश्चितताओं और रोमांच का खेल है. क्रिकेट के खेल में कभी भी और किसी भी पल कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो आपके होश उड़ाकर रख देगा. एक टेस्ट मैच में 624 रन की पार्टनरशिप का ऐसा असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया था, जो किसी की भी सोच से बहुत परे होगा. इस टेस्ट मैच में दो खूंखार बल्लेबाजों ने मिलकर 624 रन की ऐतिहासिक पार्टनरशिप कर डाली. इसके बाद यह असंभव सा वर्ल्ड रिकॉर्ड इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया. इस मैच में इन दो बल्लेबाजों ने विरोधी टीम के गेंदबाजों को 3 दिन तक विकेट के लिए तरसा दिया.

टेस्ट में पहली बार बना 624 रन का ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी 624 रन की पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने के नाम पर दर्ज है. कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने ने मिलकर जुलाई 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलंबो में खेले गए एक टेस्ट मैच में 624 रन की ऐतिहासिक पार्टनरशिप कर डाली. टेस्ट क्रिकेट में इतनी बड़ी पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड इससे पहले कभी भी और कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया था. पिछले 20 साल से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अमर है. कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने ने 27-31 जुलाई 2006 के दौरान खेले गए इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए 624 रन की वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप की. कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने ने मिलकर इस दौरान 78 चौके और 1 छक्का लगाया.

3 दिन तक मैदान पर विकेट की भीख मांगते रहे गेंदबाज

कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने ने मिलकर 3 दिन तक क्रीज पर खूंटा गाड़कर ऐसी बल्लेबाजी की, कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज विकेट की भीख मांगते हुए नजर आए. श्रीलंका के लिए कुमार संगकारा ने लगभग साढ़े 11 घंटे क्रीज पर बिताए और 457 गेंदों में 287 रनों की रिकॉर्ड पारी खेली. कुमार संगकारा ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 35 चौके जड़ दिए. वहीं, महेला जयवर्धने ने साढ़े 9 घंटे से भी ज्यादा क्रीज पर बिताए और 572 गेंदों पर 374 रन ठोक दिए. महेला जयवर्धने ने अपनी पारी में 43 चौके और 1 छक्का लगाया. कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने ने मिलकर इस टेस्ट मैच के तीनों दिन पिच पर राज किया और जमकर बल्लेबाजी की.

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यह टेस्ट मैच इतिहास में दर्ज हो गया

साउथ अफ्रीका की टीम ने कोलंबो में खेले गए इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टेस्ट मैच के पहले ही दिन साउथ अफ्रीका की टीम 50.2 ओवर में 169 रन पर ऑल आउट हो गई. जवाब में श्रीलंका की टीम ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 756 रन बना डाले और इसी स्कोर पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी. साउथ अफ्रीका की टीम इसके बाद अपनी दूसरी पारी में 434 रन पर ऑल आउट हो गई और श्रीलंका ने यह टेस्ट मैच पारी और 153 रन से जीत लिया. महेला जयवर्धने को 572 गेंद पर 374 रन की रिकॉर्ड पारी खेलने के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया. साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच यह टेस्ट मैच इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया.