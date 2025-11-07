सचिन तेंदुलकर-राहुल द्रविड़ का वो रिकॉर्ड, जो 26 सालों से नहीं टूटा... विराट कोहली-ईशान किशन चंद कदम रह गए थे दूर

Highest partnerships for any wicket in ODI: वर्ल्ड क्रिकेट में एक से बढ़कर रिकॉर्ड हैं. वनडे में सचिन तेंदुलकर से लेकर राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने रिकॉर्ड बनाए हैं. इन बड़े खिलाड़ियों ने उपलब्धियों की लाइन लगाई है. इनमें से एक ऐसा रिकॉर्ड है जो 26 सालों से कायम है. वह अब तक नहीं टूटा है. 26 साल ठीक पहले द्रविड़ और सचिन ने एक ऐसा कारनामा किया था, जो क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गया. उस रिकॉर्ड को कोई भारतीय नहीं तोड़ पाया.

1999 में रचा था इतिहास

8 नवंबर 1999 को सचिन और द्रविड़ ने एक करिश्मा कर दिखाया था. दोनों ने 331 रन की साझेदारी करते हुए वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया था. यह मैच हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही. दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर सौरव गांगुली (4) रन आउट होकर पवेलियन लौट गए थे. यहां से सचिन तेंदुलकर ने राहुल द्रविड़ के साथ मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 331 रन की साझेदारी करते हुए इतिहास रच दिया.

अब तक कायम है सचिन-द्रविड़ का महारिकॉर्ड

यह उस दौर में वनडे इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी. वनडे इतिहास में ऐसा दूसरी बार था, जब किसी जोड़ी ने 300 से ज्यादा रन की साझेदारी की. दोनों ही बार खिलाड़ी भारतीय थे. इससे पहले 26 मई 1999 को सौरव गांगुली के साथ राहुल द्रविड़ ने श्रीलंका के विरुद्ध दूसरे विकेट के लिए 318 रन जुटाए थे. तेंदुलकर और द्रविड़ का यह रिकॉर्ड करीब 16 साल बाद टूटा. कैनबरा में वेस्टइंडीज की ओर से क्रिस गेल ने मार्लन सैमुअल्स के साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 372 रन की साझेदारी करते हुए तेंदुलकर-द्रविड़ की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया. इसके बाद 5 मई 2019 को वेस्टइंडीज की ओर से शाई होप और जॉन कैंपबेल ने बतौर सलामी बल्लेबाज आयरलैंड के विरुद्ध 365 रन की साझेदारी की.

कोहली-ईशान नहीं तोड़ पाए रिकॉर्ड

ओवरऑल रिकॉर्ड में सचिन-द्रविड़ की इस उपलब्धि को तो पीछे छोड़ दिया गया, लेकिन भारतीय स्तर पर यह अभी कायम है. इस रिकॉर्ड के करीब विराट कोहली और ईशान किशन पहुंचे थे, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाए. कोहली और ईशान ने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में 290 रनों की साझेदारी की थी. दोनों अगर 42 रन और जोड़ लेते तो सचिन-द्रविड़ से आगे निकल जाएंगे.

भारत ने 174 रन से जीता था मैच

8 नवंबर 1999 को तेंदुलकर-द्रविड़ की साझेदारी की बदौलत भारत ने निर्धारित ओवरों में 2 विकेट खोकर 376 रन बनाए थे. तेंदुलकर 150 गेंदों में 3 छक्कों और 20 चौकों के साथ 186 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि द्रविड़ ने 153 गेंदों में 153 रन बनाए. उनकी पारी में 2 छक्के और 15 चौके शामिल थे. विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी कीवी टीम 33.1 ओवरों में महज 202 रन पर सिमट गई. भारत ने 174 रन से मुकाबला अपने नाम किया.