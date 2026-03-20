IPL: टीम की जीत में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले धुरंधर...नंबर 1 पर इस दिग्गज का नाम, विराट कोहली 8वें पायदान पर

Highest Percentage of runs in team wins: क्रिकेट में मैच विनर वही होते हैं, जिनका प्रदर्शन टीम के लिए सबसे ज्यादा काम आए. आईपीएल के इतिहास में विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, लेकिन जब बात आती है टीम की जीत में सबसे ज्यादा रनों के योगदान की तो विराट कोहली पीछे नजर आते हैं. उनके आगे एक-दो नहीं बल्कि 7 बल्लेबाज हैं. ये वही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं. नंबर 1 और नंबर 2 पर विराट कोहली के खास दोस्त हैं. मतलब ये कि जब-जब इन खिलाड़ियों ने रन बनाए, टीम के जीतने के चांस ज्यादा रहे हैं.

नंबर एक पर सुरेश रैना का नाम है, जिनका प्रतिशत सबसे ज्यादा (64.4%) है. दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जिनका प्रतिशत (60.7%) है. रोहित ने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को एक-दो नहीं बल्कि पूरे 5 खिताब दिलाए हैं. वो इस लीग के सबसे सफल बल्लेबाजों में भी शुमार हैं.

रोहित शर्मा 2008 से लेकर अब तक 272 मैचों में 7046 रन बना चुके हैं, जिनमें से 60.7% रन मुंबई इंडियंस की जीत में आए हैं. एक बार फिर रोहित इस लीग में जलवा दिखाने के लिए उतरेंगे. 19वें सीजन में वो एमआई टीम के लिए ओपनिंग करेंगे और चौके-छक्कों की बारिश करते दिखेंगे.

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कोहली से आगे 7 दिग्गज

नीचे उन 9 धुरंधरों की लिस्ट है, जिन्होंने आईपीएल में 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं. इस लिस्ट में वही नाम हैं, जिन्होंने टीम की जीत में सबसे ज्यादा योगदान दिया है. इस लिस्ट में विराट कोहली 8वें नंबर पर हैं और उनसे आगे एमएस धोनी, सुरेश रैना, एबी डिविलियर्स जैसे 7 दिग्गज शामिल हैं.

IPL में टीम की जीत में सबसे ज्यादा % रन

1. सुरेश रैना- 5528 रन (64.4%)

2. रोहित शर्मा- 7046 रन (60.7%)

3. शिखर धवन- 6769 रन (58.3%)

4. एबी डिविलियर्स- 5162 रन (57.5%)

5. डेविड वॉर्नर- 6565 रन (56.5%)

6. एमएस धोनी- 5439 रन (56.1%)

7. अजिंक्य रहाणे- 5032 रन (55.6%)

8. विराट कोहली- 8661 रन (55.3%)

9. केएल राहुल- 5222 रन (50.6%)

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