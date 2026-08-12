भारत के टॉप 5 धुरंधर बल्लेबाज... WTC 2025-27 में ठोके सबसे ज्यादा रन, 1000 रन के जादुई रिकॉर्ड के करीब

भारतीय क्रिकेट टीम के 5 धुरंधर बल्लेबाज ऐसे हैं, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) की साइकल में अपने-अपने 1000 रन पूरे करने की दहलीज पर खड़े हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) की मौजूदा साइकल में भारत को अभी इस महीने (अगस्त) श्रीलंका की धरती पर दो टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड की धरती पर नवंबर में दो टेस्ट मैच और इसके अलावा अपनी घरेलू सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 जनवरी से 27 फरवरी 2027 तक 5 टेस्ट मैच खेलने हैं. टीम इंडिया को कुल मिलाकर इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) साइकल में 9 टेस्ट मैच और खेलने हैं.
भारत के 5 धाकड़ बल्लेबाज ऐसे हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) की साइकल में अपने-अपने 1000 रन पूरे करना. भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, टेस्ट ओपनर केएल राहुल, स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, टेस्ट ओपनर यशस्वी जायसवाल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) की साइकल में अपने-अपने 1000 रन पूरे कर सकते हैं. भारत के इन 5 बल्लेबाजों के सफर की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से होगी. आइए एक नजर डालते हैं, भारत के कौन-कौन से बल्लेबाज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) की साइकल में 1000 रन का आंकड़ा पार कर सकते हैं.
भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) साइकल में अभी तक 14 पारियों में 79.16 की औसत और लगभग 65 के स्ट्राइक रेट से 950 रन बनाए हैं. शुभमन गिल ने पांच शतक और एक अर्धशतक लगाया है और उनका बेस्ट स्कोर 269 रहा है. शुभमन गिल इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) साइकल में अब तक भारत के पहले और दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर हैं. शुभमन गिल 50 रन और बनाते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) साइकल में अपने 1000 रन पूरे कर लेंगे.
टीम इंडिया के टेस्ट ओपनर केएल राहुल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) साइकल में अभी तक 9 टेस्ट मैचों की 17 पारियों में 49.75 की औसत से 796 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. केएल राहुल 204 रन और बनाते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) साइकल में अपने 1000 रन पूरे कर लेंगे.
भारत के सबसे भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) साइकल में अभी तक 9 टेस्ट मैचों की 15 पारियों में 72.50 की औसत से 725 रन बनाए हैं. रवींद्र जडेजा ने दो शतक और छह अर्धशतक लगाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर 107* रहा है. रवींद्र जडेजा 275 रन और बनाते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) साइकल में अपने 1000 रन पूरे कर लेंगे.
भारत के विस्फोटक टेस्ट ओपनर यशस्वी जायसवाल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) साइकल में अभी तक 9 टेस्ट मैचों की 17 पारियों में 41.94 की औसत से 713 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर 175 रन रहा है. यशस्वी जायसवाल 287 रन और बनाते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) साइकल में अपने 1000 रन पूरे कर लेंगे.
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) साइकल में अभी तक 6 टेस्ट मैचों की 11 पारियों में 48.00 की औसत और लगभग 78 के स्ट्राइक रेट से 528 रन बनाए हैं. ऋषभ पंत ने 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर 134 रहा है. ऋषभ पंत 472 रन और बनाते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) साइकल में अपने 1000 रन पूरे कर लेंगे.