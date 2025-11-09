Advertisement
T20 में पहली बार बना 973 रन का असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड, उड़ाए 83 चौके और 38 छक्के, भारत के इस बल्लेबाज ने रचा इतिहास

टी20 क्रिकेट का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे तोड़ना नामुमकिन के बराबर हैं. बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी शायद इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ पाएगा. टी20 क्रिकेट में 973 रन बनाने का कमाल करना असंभव के बराबर है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 09, 2025, 12:27 PM IST
टी20 क्रिकेट का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा है, जिसे तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी शायद इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ पाएगा. टी20 क्रिकेट में 973 रन बनाने का कमाल करना असंभव के बराबर है, लेकिन हकीकत में ऐसा हो चुका है. भारत के एक धाकड़ बल्लेबाज ने भयंकर तूफान मचाया और 973 रन ठोक डाले. रनों की आग उगलने वाले इस बल्लेबाज ने 83 चौके और 38 छक्के भी उड़ाए. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सोचना भी मुश्किल है और ज्यादातर लोगों को ये बात मजाक भी लगे, लेकिन जो भी हुआ पूरी दुनिया उसकी गवाह है.

T20 में पहली बार बना 973 रन का ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट के इतिहास में एक बल्लेबाज ने किसी एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 973 रन ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला था. यह वर्ल्ड रिकॉर्ड पिछले 9 साल से अमर है. इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना अब असंभव के बराबर ही लग रहा है. बता दें कि भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ही वह बल्लेबाज हैं, जिन्होंने ये कमाल किया था. विराट कोहली के नाम IPL के एक सीजन में 973 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. यह पूरी दुनिया में टी20 फॉर्मेट वाले किसी एक टूर्नामेंट में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा व्यक्तिगत रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

भारत के इस बल्लेबाज ने रचा इतिहास

विराट कोहली ने IPL 2016 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलते हुए 16 मैचों में 81.08 की औसत से 973 रन बनाए थे. विराट कोहली ने इस दौरान 4 शतक और 7 अर्धशतक ठोके थे. विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 113 रन रहा था. अपने तत्कालीन कप्तान विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम IPL 2016 के फाइनल में पहुंची थी. IPL 2016 के फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम को 8 रन से हराकर उसका खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया था. IPL 2016 की ट्रॉफी नहीं जीत पाने की वजह से विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के फैंस मायूस हो गए थे.

18 साल में पहली बार हुआ ये चमत्कार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का सपना साल 2025 में जाकर पूरा हुआ. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इसी साल 2025 में पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था. विराट कोहली पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद रोने लगे थे. IPL के इतिहास में 18 साल में पहली बार कोई ट्रॉफी जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम के खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, मालिक, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली व उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा, उनके परिवार व दोस्तों ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महफिल लूट ली थी.

414 टी20 मैचों में 13543 रन

IPL 2025 फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने रोमांचक अंदाज में पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 रन से हरा दिया था. विराट कोहली ने IPL 2025 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलते हुए 15 मैचों में 54.75 की औसत से 657 रन बनाए थे. विराट कोहली ने इस दौरान 8 अर्धशतक ठोके थे. विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 73 रन रहा था. विराट कोहली ने कुल मिलाकर IPL के 267 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 39.55 की औसत से 8661 रन बनाए हैं. विराट कोहली ने इस दौरान 8 शतक और 63 अर्धशतक ठोके हैं. विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान 113 रन रहा है. विराट कोहली ने कुल मिलाकर 414 टी20 मैचों में 13543 रन बनाए हैं.

