Highest Score as Indian Captain in ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कमाल किया. उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया कि विरोधी टीम के गेंदबाज दंग रह गए. गिल ने महज 110 गेंदों का सामना करते हुए 22 चौके और 2 छक्कों की मदद से 154 रनों की जादुई पारी खेली. बतौर कप्तान यह उनके वनडे करियर की सबसे बड़ी और यादगार पारी बन गई.
मगर इतनी आक्रामक और ऐतिहासिक पारी खेलने के बावजूद कप्तान गिल भारतीय क्रिकेट इतिहास के उस एक महा-रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गए, जो पिछले 15 सालों से चट्टान की तरह अमर है. इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने की कोशिश रन-मशीन विराट कोहली और 'हिटमैन' रोहित शर्मा भी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इसे मात नहीं दे सका है. आइए जानते हैं ये रिकॉर्ड क्या है और क्यों खास है?
यह रिकॉर्ड भारत के सबसे विध्वंसक सलामी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) के नाम दर्ज है, जिन्होंने आज से 15 साल पहले यानी साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंदौर के होल्कर स्टेडियम में चौके-छक्कों की ऐसी बरसात की थी कि दोहरा शतक ठोक दिया था. उन्होंने बतौर कप्तान 219 रनों की ऐतिहासिक और बेमिसाल पारी खेली थी, जो आज भी एकदिवसीय क्रिकेट में किसी भी भारतीय कप्तान द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है.
वीरेंद्र सहवाग से पहले यह रिकॉर्ड 'क्रिकेट के भगवान' सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में बतौर कप्तान नाबाद 186 रन बनाए थे, लेकिन सहवाग ने 219 रन ठोक दिए थे. तब से लेकर अब तक रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे.
219 - वीरेंद्र सहवाग बनाम वेस्टइंडीज
208* - रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका
186* - सचिन तेंदुलकर बनाम न्यूजीलैंड
175* - कपिल देव बनाम जिम्बाब्वे
160* - विराट कोहली बनाम दक्षिण अफ्रीका
157* - विराट कोहली बनाम वेस्टइंडीज
154 - शुभमन गिल बनाम अफगानिस्तान
153* - मोहम्मद अज़हरुद्दीन बनाम जिम्बाब्वे
वीरेंद्र सहवाग के इस एवरेस्ट जैसे रिकॉर्ड को तोड़ने के सबसे करीब साल 2017 में रोहित शर्मा पहुंचे थे. मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ बतौर कप्तान खेलते हुए रोहित ने नाबाद 208 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, लेकिन वह सहवाग के 219 रन के आंकड़े से महज 11 रन दूर रह गए थे.
इसके बाद साल 2018 में कप्तानी करते हुए विराट कोहली ने भी दो बार 150 रनों का आंकड़ा पार किया था. कोहली ने केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 160 रन और विशाखापत्तनम में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 157 रनों की कप्तानी पारियां खेलीं, मगर वे भी सहवाग के इस रिकॉर्ड के आसपास नहीं पहुंच सके.
अब इस फेहरिस्त में नया नाम मौजूदा कप्तान शुभमन गिल का जुड़ गया है. गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में 154 रन जरूर बनाए और वह 150 रन की पारी खेलने वाले भारत के 7वें कप्तान भी बन गए, लेकिन सहवाग का रिकॉर्ड तो दूर, वह कप्तान के तौर पर विराट कोहली (160*) और रोहित शर्मा (208*) के सर्वश्रेष्ठ स्कोर को भी पीछे नहीं छोड़ पाए हैं.
यह साफ दिखाता है कि आज से 15 साल पहले वीरेंद्र सहवाग ने कप्तानी के दबाव के बीच जो इतिहास रचा था, उसका स्तर कितना ऊंचा था कि आज की पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भी उस शिखर को छूने के लिए तरस रहे हैं.