टी20I इतिहास की 3 सबसे धमाकेदार पारियां, कंगारू तूफान ने उड़ाई थी गेंदबाजों की नींद, ये दिग्गज है नंबर

साल 2005 में पहली बार क्रिकेट जगत में टी20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल मैच खेला गया था. ये क्रिकेट का सबसे रोमांचक फॉर्मेट है और लोग इसे खूब इंजॉय करते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे टी20I इंटरनेशनल के टॉप 3 स्कोरर के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 04, 2025, 05:29 PM IST
साल 2005 में पहली बार क्रिकेट जगत में टी20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल मैच खेला गया था. ये क्रिकेट का सबसे रोमांचक फॉर्मेट है और लोग इसे खूब इंजॉय करते हैं. क्रिकेट के इस फॉर्मेट में बल्लेबाज जमकर रन बनाते हैं और देखते ही अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील कर देते हैं. टी20 फॉर्मेट में आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड बनते बिगड़ते हैं. कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में बेहद कम गेंदों में बड़ी-बड़ी पारी खेल दी है. टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज आते ही लंबे-लंबे छक्के जड़ने के फिराक में होते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे टी20I इंटरनेशनल के टॉप 3 स्कोरर के बारे में.

एरोन फिंच नंबर 1

टी20 इंटरनेशनल में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में आज भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच नंबर 1 पर हैं. 3 जुलाई 2018 को जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में उन्होंने टी20 इंटरनेशनल इतिहास की आजतक की सबसे बड़ी पारी खेलकर इतिहास रच दिया. उन्होंने महज 76 गेंदों में 16 चौके और 10 छक्के की मदद से 172 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल पूरे क्रिकेट जगत के होश उड़ा दिए. उन्होंने जितनी बड़ी पारी खेली आमतौर पर ये एक टीम का स्कोर होता है. 

हजरतुल्लाह जजई 

लिस्ट में दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई का नाम आता है. उन्होंने 23 फरवरी 2019 को आयरलैंड के खिलाफ खेले गए टी20 मुकाबले में 162 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 11 चौके और 16 छक्के लगाए. यही नहीं उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 261.67 का रहा.

एरोन फिंच

लिस्ट में एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच का नाम आता है. उन्होंने 29 अगस्त 2013 को इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में इंग्लिश प्लेयर्स के छक्के छुड़ा दिए थे. खुद  कायम हुआ रिकॉर्ड उन्होंने खुद तोड़ा था. बता दें कि साल 2013 में फिंच ने 63 गेंदों में 11 चौके और 14 छक्के की मदद से 156 रन ठोक दिए थे.  हालांकि, आगे चलकर उन्होंने इससे भी बड़ी पारी खेलकर 172 रन का रिकॉर्ड कायम किया, जो कि आज भी अटूट है.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

