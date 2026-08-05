100 गेंद पर ठोके 241 रन... उड़ाए 21 छक्के और 18 चौके, बल्लेबाजों का तूफान देख थर्रा गए गेंदबाज

इंग्लैंड में खेली जा रही 'द हंड्रेड लीग 2026' में बीती रात यानी मंगलवार को एक ऐसा मैच खेले गया, जिसमें चौके और छक्कों का जबरदस्त तूफान देखने को मिला है. 'द हंड्रेड लीग 2026' में सनराइजर्स लीड्स (SUL) की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लंदन स्पिरिट (LDN) टीम के खिलाफ 100 गेंद पर 241 रन ठोक डाले. सनराइजर्स लीड्स (SUL) की टीम ने अपनी पारी के दौरान 21 छक्के और 18 चौके उड़ाए. सनराइजर्स लीड्स (SUL) के बल्लेबाजों का तूफान देख लंदन स्पिरिट (LDN) के गेंदबाज थर्रा गए. इंग्लैंड में खेली जाने वाली 'द हंड्रेड लीग' के इतिहास में इससे पहले कोई भी टीम 241 रन के आंकडे को नहीं छू पाई थी.
सनराइजर्स लीड्स (SUL) ने 'द हंड्रेड लीग' के इतिहास में पहली बार 241 रन के जादुई नंबर को छू लिया है. सनराइजर्स लीड्स (SUL) पर भारतीय IPL फ्रेंजाइजी सन ग्रुप का मालिकाना हक है. IPL में सन ग्रुप की टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) खेलती है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने IPL 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 15 अप्रैल 2024 को खेले गए IPL मैच में 120 गेंद (20 ओवर) में 287/3 का स्कोर खड़ा किया था. अब सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की सिस्टर टीम सनराइजर्स लीड्स (SUL) ने 'द हंड्रेड लीग' के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है.
सनराइजर्स लीड्स (SUL) के कप्तान लियाम लिविंगस्टोन ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मिशेल मार्श ने छक्के के साथ अपनी पारी की शुरुआत की. मिशेल मार्श ने एडम जाम्पा के खिलाफ तीन छक्के और एक चौका लगाकर 24 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की. रयान रिकेलटन ने भी आक्रामक रुख अपनाया और जेमी ओवरटन के खिलाफ दो छक्के और एक चौका लगाया. कप्तान लिविंगस्टोन ने खुद गेंदबाजी की कमान संभाली, लेकिन पांच गेंदों में 23 रन लुटा दिए. रयान रिकेलटन ने 21 गेंदों में अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की. यह साझेदारी 65वीं गेंद पर टूटी.
एडम मिल्ने ने मिशेल मार्श को आउट किया, जिन्होंने 37 गेंदों में 76 रन बनाए, जिसमें सात छक्के और छह चौके शामिल थे. मिशेल मार्श और रयान रिकेलटन के बीच 148 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई. हैरी ब्रूक ने रन बनाने की रफ्तार कम नहीं होने दी और जबरदस्त बल्लेबाजी की. उन्होंने ओवरटन के खिलाफ दो चौके और लगातार दो छक्के लगाए. इस बीच, रयान रिकेलटन ने भी गेंदबाजों पर दबदबा बनाए रखा और 90 के स्कोर तक पहुंच गए. हैरी ब्रूक ने एंड्रयू टाई की गेंद पर छक्का लगाकर अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की. उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया, जो हंड्रेड में संयुक्त रूप से सबसे तेज फिफ्टी है. आखिरी ओवर में हैरी ब्रूक डेविड विली का शिकार बने.
इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल कप्तान ने 18 गेंदों में 55 रन बनाए, जिसमें पांच छक्के और इतने ही चौके शामिल थे. रयान रिकेलटन 95 रन पर ही रह गए, क्योंकि डैन लॉरेंस ने पारी की आखिरी तीन गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाया. रयान रिकेलटन ने 42 गेंदों में 94 रन बनाए, जिसमें छह चौके और आठ छक्के शामिल थे. यह इस सीजन का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. लंदन स्पिरिट (LDN) के रन चेज की शुरुआत बहुत खराब रही और जॉनी बेयरस्टो (गोल्डन डक) रीस टॉपले की गेंद पर आउट हो गए.
कप्तान लिविंगस्टोन क्रीज पर आए और रीस टॉपले की गेंदों पर एक चौका और एक छक्का जड़ा. फिर, उन्होंने ब्रायडन कार्स की गेंदों पर दो छक्के और एक चौका लगाया. लुआन-ड्रे प्रेटोरियस रन का पीछा करते हुए कुछ खास नहीं कर पाए और रीस टॉपले का दूसरा शिकार बने. लिविंगस्टोन ने अपना विकेट गंवाने से पहले नाथन एलिस की गेंदों पर दो चौके लगाए. उसी ओवर में, एलिस ने जेम्स कोल्स को दो गेंदों पर बिना खाता खोले आउट कर दिया. मैथ्यू पॉट्स ने जेम्स रेव का विकेट लेकर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया. लंदन स्पिरिट ने सिर्फ 26 गेंदों में 56 रन पर अपने आधे विकेट गंवा दिए.
डेवाल्ड ब्रेविस और डेविड विली ने बीच के ओवरों में मैच का रुख बदल दिया. कार्स की दो नो-बॉल से लंदन स्पिरिट को मदद मिली. लेकिन, जरूरी रन रेट उनकी पहुंच से बाहर हो गया था. ब्रेविस, मैथ्यू रेविस की गेंद पर 21 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए. फिर, विली और ओवरटन ने हार के अंतर को कम करने का फैसला किया. विली ने 31 गेंदों में अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की. 56 रन पर पांच विकेट गंवाने के बावजूद लंदन स्पिरिट 204/6 का स्कोर बनाने में कामयाब रही. विली 46 गेंदों में 83 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल थे. दूसरी ओर, ओवरटन ने 15 गेंदों में 27 रनों की छोटी लेकिन अहम पारी खेली.